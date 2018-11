Segunda B Aguirre: «Queremos una victoria en casa para consolidar la racha y si es contra el líder, mejor» Aguirre, durante la rueda de prensa de este mediodía. / USCF El técnico de Unionistas CF recupera para el partido ante la Ponferradina a Piojo, Quintana y Diego, aunque mantiene la duda de Isaac Manjón ISIDRO L. SERRANO Salamanca Viernes, 9 noviembre 2018, 15:02

El técnico Roberto Aguirre se mostró bastante optimista de cara al partido del domingo a las 12 del mediodía en Las Pistas frente al líder del Grupo I de Segunda B. Unionistas CF podrá contar con Piojo, Quintana y Diego para el choque aunque el delantero Isaac Manjón es duda. Por todo ello y por la ilusión que genera la visita de la Ponferradina, único invicto entre los equipos de Primera, Segunda y Segunda B, Aguirre aseguró que sería muy importante conseguir una victoria en casa para consolidar los puntos conseguidos en la racha de cinco partidos sin perder, «y si es ante el líder, aún mejor, por el efecto positivo que ello supondría en la plantilla y la afición».

A este respecto, el entrenador asturiano de Unionistas CF señaló que «pasamos una mala racha hace tiempo con tres derrotas seguidas y queríamos salir de ella. Conseguimos salir ganando y ahora estamos en una dinámica positiva, porque estás sumando, pero queríamos pasar de los cuatro empates a una victoria. A pesar del rival que tenemos enfrente, buscamos ganar en nuestro campo. Se juntan todos los ingredientes para tener el equipo enchufado y estimulado».

Pese al potencial del rival del domingo, Aguirre se mostró esperanzado de conseguir algo positivo ante la Ponferradina. «Cuantas más jornadas pasan sin perder, más cerca está el día que pierdas. Está haciendo muy buena temporada y es el líder invicto. Yuri es una baja importante por los números que lleva y porque es muy influyente. Tienen muy buena plantilla. Es un equipo que se maneja en todas las facetas del juego y son capaces de hacer daño en ataque, en contraataque, no le incomoda estar sin balón… son muy completos», afirmó el técnico blanquinegro, que aseguró que la recuperación de algunos jugadores le permite afrontar los entrenamientos y el partido con más variantes.

Sobre la situación de la plantilla afirmó en su encuentro con los medios de comunicación que «ha sido una semana muy positiva porque entraban con el grupo tanto Quintana, como Piojo y Diego. Vienen de la lesión y ahora les falta la competición. Estamos en un escenario diferente porque antes, el que salía de la lesión tenía que entrar a jugar. Ahora se puede manejar eso y dar minutos a unos u otros en función de las necesidades y de cómo estén de exprimidos los que llevan jugando muchos partidos. También estamos pendientes de Isaac Manjón. En principio no parece que sea importante. Hoy estuvo recuperándose con los fisioterapeutas y a ver como evoluciona en el entrenamiento de mañana».

Sobre lo que no quiso dar muchas pistas Aguirre fue sobre la posible incorporación de algún jugador. «No es un tiempo fácil. Cuando estás fuera de mercado incorporar un futbolista que te interese no es sencillo. Se está trabajando en ello. De venir un futbolista, nos tiene que dar un nivel alto, un plus; no solo va a venir para ocupar ese hueco. A nivel de perfil, me gustaría que fuese un futbolista que nos de un punto de más porque la vacante la deja un jugador de un nivel muy alto como Pau Cendrós» concluyó.