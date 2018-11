FÚTBOL - Segunda B Aguirre: «El punto sabe muy bien a Unionistas, es un puntazo» Roberto Aguirre, en la rueda de prensa en Fuenlabrada. / WORD El técnico de Unionistas, satisfecho tras el empate logrado en el campo del Fuenlabrada JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 4 noviembre 2018, 21:34

El técnico de Unionistas de Salamanca se mostró muy satisfecho tras el empate del equipo en Fuenlabrada ante el tercer clasificado y significó en rueda de prensa que «nos sabe muy bien el punto, diríamos puntazo. Nos vino muy bien adelantarnos, una pena que no pudiéramos acabar la primera parte con esa ventaja. Sabíamos que ellos van muy bien a balón parado y así nos hicieron el empate. El primer tiempo, dentro de la situación de que ellos nos apretaban mucho y no nos dejaban tener un dominio del balón y estaban muy encima de nosotros pero bueno, no nos encontrábamos especialmente incómodos. Quizá alguna acción esporádica cuando cogían espacios pordíamos tener más problemaspero íbamos bien. En el segundo tiempo ,d entro de la misma disficultad de no poder tener el balón y no poder generar acciones largas de ataque para hundirles más a ellos a nivel de posicionamiento, tampoco sentíamos especialmente peligro hasta la parte final, que ahí sí nos tocó sufrir y nos llegaron a área. Fueron los momentos más delicados pero hemos sabido jugar esos minutos de adversidad y al final nos llevamos un punto que sabe muy bien porque el Fuenlabrada es un muy buen equipo y ha estado apretando hasta el final».