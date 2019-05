FÚTBOL - Segunda B Aguirre: «Es un punto agridulce porque Unionistas CF mereció ganar» Roberto Aguirre, antes del partido. / Maria Serna El entrenador de Unionistas señala que su expulsión se debió a un error de la línea JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 5 mayo 2019, 12:08

El entrenador de Unionistas, Roberto Aguirre, señaló tras el empate ante el Sanse que «me sabe a poco el punto y eso que empatamos al final pero ha sido un partido en el que hemos tenido muchas llegadas al área. Nos faltó el acierto y si al final acertamos una de las muchas que hemos tenido, ganamos. Incluso después de empatar tuvimos dos y me sabe a poco. Es un punto agridulce, sobre todo por cómo fue el partido. Te sabe a poco, no por el deseo de ganar sino por lo que hicimos en el campo. Incluso el gol de ellos es un error nuestro y nos penalizó mucho».

El técnico alabó la entrada al campo de Llano y Diego Hernández, que «sobre todo nos han dado frescura, el echar a la izquierda a Garrido, teníamos dos eléctricos arriba. En la derecha teníamos mucha profundidad con Javi Navas y Adrián dio frescura porque Ribelles llevaba minutos con fatiga».

El míster asturiano fue cuestionado por la expulsión al final del encuentro y fue muy claro. «Para que me expulsen a mí tiene que haber cometido un error el árbitro. Se ha levantado la gente del banquillo con los brazo en alto y creo que ha pensado que he sido yo. Pero ha sido un error. Hablé con la línea, Tania, le pregunté el motivo y ella me dijo que os levantasteis en señal de protesta. Me molesta porque si es un error mío, vale».

Sobre el debut de Lluis Andreu en la portería, Aguirre expresó que «ha estado bien, fue todo de sopetón, hablamos con él a mediodía para decirle que tenía que jugar, es tranquilo. No tenía exceso de nerviosismo, y creo que ha estado al nivel del partido». Y al respecto de la lesión de Molina aclaró que «tiene unas molestias en las rodilla, hizo alguna prueba y no era de excesiva importancia. Ayer él se veía con la posibilidad de jugar si se levantaba bien y no activamos nada. Yo pensaba que podía jugar y esta mañana se ha visto con la molestia y le ha echado para atrás. Yo pensaba en él para jugar».

Por último, sobre el futuro, Aguirre dijo sobre si Unionistas va a pelear los puestos de Copa, añadió que «a por el siguiente partido ahora, a hacer un buen partido y ver hasta donde llegamos, los resultados a ver qué nos dicen de las opciones».