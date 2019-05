Fútbol - Segunda B Aguirre pide a sus jugadores que no piensen en lo que pasa en Léon y salgan concentrados para ganar el Rápido Roberto Aguirre, durante un partido de Unionistas en Las Pistas. / MARÍA SERNA El entrenador de Unionistas asegura que quedan 90 minutos muy importantes en los que conseguir el premio de la Copa para cerrar la temporada «y no quiero que nadie se descuide con otros resultados» ISIDRO L. SERRANO / WORD SALAMANCA Viernes, 17 mayo 2019, 15:04

Roberto Aguirre, técnico de Unionistas, afronta el último partido de liga en el Grupo I de Segunda B con la ilusión de meter al equipo en los puestos que permiten jugar la Copa del Rey y advirtiendo a los que creen que ya todo está acabado que «aún queda un partido muy importante por delante, muchas horas en las que pensar y preparar y 90 minutos vitales para nosotros». Solo quiere centrarse en el duelo ante el Rápido de Bouzas y no mirar en el choque del Coruxo en León, «y eso les he transmitido a los jugadores para estén concentrados y no especulen con otros resultados».

Aguirre no se salió del guión cuando los periodistas le preguntaron por este último partido, que se jugará en Las Pistas este domingo a las 18 horas. «Llegamos a la última jornada con ilusión de entrar en Copa del Rey. Queremos ganar y luego ya veremos qué pasa en León. Queremos terminar en casa con tres puntos que nos den la Copa», insistió.

En relación a cómo esperaba que se desarrollaría el partido, el técnico blanquinegro afirmó que «quisiera que fuésemos los mismos que queremos ser cada partido: mantener nuestro nivel y funcionar como funcionamos. Esto nos ha llevado a cumplir el objetivo y aspirar al premio de la Copa del Rey. Es muy importante que mantengamos nuestra línea en todos los sentidos».

Pero Aguirre advirtió de los problemas que pondrá el rival aunque esté ya descendido. «Allí nos ganó 4-0 en el partido de liga y han hecho una buena segunda vuelta. Eso es indicador de lo que es este equipo. Ha vendido caro su descenso. Aquí llega descendido pero es un equipo que allí nos dejó bien claro que tiene capacidad para ganar a cualquier rival», señaló el entrenador de Unionistas CF.

Por suerte, y en lo que respecta a la enfermería, Aguirre contará con algunas bajas, pero se mostraba confiado de poder elaborar un once con garantías. «Tenemos descartados a Adrián Llano y Portilla y Diego es duda porque se ha resentido de unas molestias. Parece una duda seria para el partido. Pese a todo, llegamos bastante bien», afirmó

Aguirre insistió una vez más este viernes en que quiere que los jugadores no estén pendientes de otros resultados durante el partido. «Es muy difícil controlarlo. Sí he pedido a todos los jugadores que se centren en el contenido y estén dentro del partido. Que no tengan necesidad de saber lo que pasa en otros sitios. Me gustaría que así fuese», insistió añadiendo que «les decía hoy los jugadores que no queda poco de temporada, para mí queda un mundo. Quedan noventa minutos que nos estamos jugando llegar a una recompensa que nos gustaría poder disfrutarla».

Finalmente, el técnico asturiano de Unionistas CF no quiso hacer valoraciones sobre la polémica en relación a al Fan Zone que el Salamanca CF UDS quería montar en los aledaños del Helmántico a la misma hora del partido ante el Rápido. «Es un tema delicado y voy a evitar comentarios. Me interesa nuestro partido. Nosotros a lo nuestro», sentenció.