FÚTBOL - Segunda B Aguirre: «El objetivo de Unionistas es la permanencia aunque luego está cómo lograrlo, que es importante» Javier Tejedor, Roberto Aguirre y Gorka Etxeberria, en la rueda de prensa de presentación del nuevo entrenador de Unionistas. / MANUEL LAYA El nuevo técnico de Unionistas señala en su presentación que «queremos entrar a la categoría con valentía y atrevimiento» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 24 julio 2018, 16:41

Unionistas de Salamanca ha presentado esta mañana a su nuevo entrenador, el asturiano Roberto Aguirre, que llega a la entidad tras la destitución de Astu la pasada semana. El nuevo míster no tomará las riendas del equipo hasta mañana miércoles y esta tarde, en el primer amistoso de pretemporada de Unionistas ante el Atlético Tordesillas, se limitará a ver el encuentro desde la grada.

Las instalaciones de Ecotisa han sido el escensario elegido para llevar a cabo la presentación y junto al técnico han estado el vicepresidente Javier Tejedor y el director de Fútbol Gorka Etxeberria. El dirigente comenzó significando que «gracias a Gorka por habernos facilitado un candidato a entrenador que cumplía todos los requisitos que habíamos planteado e incluso más. Con Aguirre creo que hemos acertado tanto por las referencia que teníamos antes como las de después. Es casi imposible encontrar a alguienm que habla mal de Roberto Aguirre y decir eso en el mundo del fútbol es mucho después de 14 años en la Segunda B seguidos. Nos dicen que es un gran profesional pero sobre todo un grandísima persona, y también por su humildad. Es un perfil que creo que se va a adaptar muy bien a los valores del club y al trabajo en equipo que queremos desarrollar».

Etxeberria apuntó sobre la llegada del 'elegido' que «no necesita presentación a nivel de currículum, es impresionante. Yo contaré las razones para proponerlo a la directiva. Roberto ha cumplido con todos los requisitos que habíamos planteado para el proceso de selección: que fuese entrenador, una persona abierta, sociable y dispuesta a trabajar en equipo; y también medir sus ganas de venir a Unionistas. Y me duró un minuto porque dese el primer momento me transmitió conocimiento del club, de sus peculiarides y sus ganas de venir. Yo me obligué a presentar varios candidatos y ya con la directiva, y con la lectura de esta primera temporada en Segunda B en la que vamos a necesitar experiencia, ha sido determinante para sea el elegido».

Después ya tomó la palabra el míster blanquinegro, que comenzó agradeciendo «la confianza de la directiva y de Gorka. Ahora me entregaré en cuerpo y alma a la causa, todo lo que pueda dar para lograr los objetivos que vamos a buscar en la temporada. Lo haré desde una ilusión tremenda. La idea de venir aquí me atrajo desde el primer momento, estoy seguro que acierto viniendo a Unionistas y seguro que no me voy a arrepentir. Es tal como pensaba».

Sobre el reto del equipo, «a nivel de equipo el objetivo es la permanencia, somos recién ascendidos. Pero luego también están las formas de lograrlo. Y tienen importancia. Hay que ser ambiciosos y tratar de optimizar los recursos para dar el máximo rendimiento posible en todo. Queremos entrar con valentía y atrevimiento a la categoría». La plantilla está muy avanzada y Aguirre explica que «conozco a la mayoría de los que están, otros que no. Hay que incorporar jugadores y estamos dándole una vuelta a todo, saber lo que vamos a necesitar. Hay que encajar a los jugadores».

«Intento siempre tener muy buena relación profesional con todos los que me rodean. Si en algún caos no lo consigo no es por mi culpa. Así siempre fluye todo mejor. Intento que todos los que estén a mi lado me den su máximo rendimiento posible y manteniendo buena relación se consigue más de todos. Como entrenador, me gustan que los equipos estén ordenados porque es un deporte colectivo, necesitamos que todos hablen el mismo idioma. Quiero un equipo que entra en una categoría nueva que sea valiente a nivel de actitud, entusiasta, que conecte con la afición de casa porque ayuda mucho en el campo. En ataque el equipo tiene que tener autoridad, juego, que el equipo quiera hacer buen juego, y lo haremos dentro de un cuadro de organización táctica que nos dé empaque al equipo», expresó el técnico sobre sus cualidades.

Aguirre llega de descender con su último equipo «aunque analizarlo todo. Vengo de dos temporadas con el Lealtad, muy diferentes. En una no llegamos pero estuvimos todos unidos desde el inicio hasta el final. Y la primera fue brillante, igualamos los mejores números de la entidad en Segunda B. Por ello agradezco la confianza. Llevo muchos años en esta categoría y he vivido de todo, también jugué un play-off de ascenso a Segunda y no siempre las temporadas más brillantes en resultados son las que más aportan. Tengo un especial recuerdo de mi última temporada, aprendí mucho. Vengo loco por corresponder esa confianza y daré la vida aquí por Unionistas».

El nuevo técnico señaló sobre el grupo I de Segunda B que «me gusta más. Yo prefiero este grupo, todos los rivales de todos los grupos son difíciles. La mayoría de equipos tienen que hacer muchos fichajes aún, la Ponferradina ya tiene muchos... Está todo un poco en construcción. Veremos cómo queda todo aunque esto no se ve hasta que esto eche a andar. Hay que ganarse el respeto de todos los rivales».

Nueva secretaría técnica profesional

A Aguirre sí que le gustaría tener voz y voto en los próximos fichajes de Unionistas «sí, es seguro que se lo pediré. Tráeme a este o a aquel», momento que aprovechó Etxeberria para añadir que «en la dirección deportiva de este club desde hace unas semanas, eso es comportido. Nadie va a tomar decisiones por su cuenta y riesgo. Hoy ha debutado con Iván Curiel, secretario técnico, el míster y yo, la primer reunión de la secretaría técnica profesional del club específica, para tomar las decisiones consensuadas. Es el modelo que queremos».

Aguirre fue cuestionado sobre su idea con Piojo, si lo ve más como lateral como jugó con Astu, o como extremo. «A Piojo lo conocí en su momento de apogeo como extremo y lo viví en contra. Con el Salamanca ante el Zamora (1-2, apuntó Etxeberria entre risas). Recuerdo que no lo cogíamos, luego a partir de Guijuelo ya pasó algo al lateral y en Unionistas. Estamos encajando todo ahora. Me parece claro que puede rendir en la dos posiciones, arriba seguro porque no se la ha olvidado seguro porque tiene cualidades. Pero siendo sincero, la primera imagen que tengo de él es de extremo».

Aguirre también tuvo palabras para los derbis salmantinos. «El derbi de Tercera ante el Salmantino rompió fronteras proque nos llegó a todos y ahora con una categoría más, tendrá más repercusión. Es importante par a la ciduad y será todo muy bonito, seguro que será tenso con presión extra. Pero al final es algo bonito de jugar. Y ante el Guijuelo, un equipo que se mantiene temporada tras temporadas con mucho métido y siempre un equipo importante. Intentaremos ganarles los dos partidos».

Por último, sobre Jorge Alonso, jugador que acabó contrato el pasado 30 de junio y que lo hizo además lesionado en el partido de ida de la ronda final ante el Socuéllamos, el técnico apuntó que «estamos en ello. Hoy tuvimos la primera reunión, pero no hemos tomado todavía ninguna decisión al respecto. Voy de reunión en reunión desde que llegué», mientras que Gorka concluyó al respecto que «siempre vamos a hacer desde el club es cuidar a todos los unionistas estén o no en el equipo ahora. He hablado con él esta mañana. Está todavía de vacaciones y lesionado, con muletas, y tomaremos un café cuando vuelva. Miraremos lo que hay en el equipo y luego iremos al mercado».