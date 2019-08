Fútbol - Segunda B Aguirre: «Llega un equipo con jugadores talentosos que quieren dar el saltó a la élite» Roberto Aguirre, durante la rueda de prensa. / WORD Unionistas CF se enfrenta este sábado a la Real Sociedad B, con Xabi Alonso en el banquillo I. L. S. / WORD SALAMANCA Viernes, 30 agosto 2019, 14:31

Unionistas de Salamanca CF afronta este sábado a las 18:30 Horas su segunda partido de la temporada, el primero en Las Pistas, a un un rival peligroso, el filial de la Real Sociedad, y tras la derrota recibida en el partido inaugural de esta campaña ante el Barakaldo.

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas, quiso restar importancia a esa primera derrota asegurando que «en Barakaldo también hicimos muchas cosas bien», aunque no ocultó los problemas que se encontrarán para doblegar a la Real Sociedad B, que entrena Xabi Alonso.

En relación a cómo había ido la semana de entrenamiento tras ese primer partido, el técnico blanquinegro aseguró que «ha sido una buena semana. No hay ningún lesionado. Todos han entrenado bien y seguimos en la línea de esquivar lesiones y molestias que impidan a los jugadores llegar en plenas condiciones al partido. Llegamos bien también a nivel emocional. En la derrota somos capaces de extraer lo positivo y en Barakaldo hicimos muchas cosas bien».

Además, se mostró muy satisfecho de la forma en la que se encuentran los jugadores. «En Barakaldo vi al equipo bien. Además, el primer entrenamiento de esta semana fue brillante. Los veo bien y es una parte que me tiene satisfecho. Todos están bien y se les ve que tienen chispa. Para este partido tenemos las mismas sensaciones», afirmó.

También señaló Aguirre los aspectos que habían trabajado a lo largo de la semana y señaló que «buscamos aspectos muy concretos del juego a mejorar, no solo situaciones de juego. Tengo claro que es complicado estar todo el partido por encima del rival. Hay que vivir en contextos en los que el rival sea mejor que tú. En esos contextos debemos mantenernos fuertes».

El entrenador asturiano no tuvo reparos en elogiar al rival que llegará este sábado a las pistas «Es un equipo filial. Tiene a jugadores jóvenes y talentosos que se están preparando para dar el salto a la élite. Le gusta tener el balón porque tienen mucha calidad. Pero son fuertes físicamente y creo que son capaces de no ser vulnerables en ninguna faceta del juego. Hay que dejar que pasen las jornadas para ver cómo desarrolla cada equipo su juego, pero este partido está marcado por el perfil de filial del rival», apuntó.

Y sobre su equipo, no quiso dar muchas pistas, al afirmar que «hay posibilidades de repetir el once de Barakaldo, pero también de hacer cambios. No garantizo nada».

Aunque no adelantó el contenido de la convocatoria para el partido ante la Real B, sí comentó el porqué de los descartes de la pasada semana. « A Watson lo veo para que si falla algún portero entre él. Está en crecimiento y en plena competición podría ser capaz de superar a alguno de los dos. En el caso de Jordan, venía de unas semanas intermitentes de entrenamiento. Tiene que mejorar en la comprensión del juego. Tiene cualidades pero una peor adaptación a las respuestas tácticas. Respecto a Santos, me gustó mucho en pretemporada. Tiene un gran futuro y me sorprendió. No le conozco en el comportamiento competitivo. Prefiero darle su tiempo porque aún no tengo esa referencia», sentenció Aguirre.

Y para finalizar, el técnico de Unionistas fue claro respecto a al situación de la plantilla. «Lo tenemos cerrado, aunque queda una ficha sub 23. Si aparece un futbolista dentro de nuestras condiciones pues podría darse una incorporación, pero no estoy pensando en eso», concluyó..