Fútbol - Segunda B Aguirre: «Al Haro se le supera con paciencia, pero es cierto que estamos ansiosos por ganar» Roberto Aguirre, antes de iniciar la rueda de prensa. / WORD Unionistas CF recibe al equipo riojano el domingo en Las Pistas tras tres derrotas y el casillero de puntos a cero ISIDRO L. SERRANO Salamanca Viernes, 13 septiembre 2019, 14:45

Paciencia fue la palabra más utilizada por Roberto Aguirre para explicar como debe afrontar Unionistas de Salamanca el partido que este domingo a las 12 del mediodía le enfrentará al Haro en Las Pistas del Helmántico.

El entrenador reconoció que, tras tres derrotas en el arranque de la temporada, el equipo está ansioso por ganar, pero que las ganas por sumar los tres primeros puntos no pueden llevar a cometer errores. Además, reiteró que el equipo esta preparado para afrontar el partido y salir a por la victoria, porque todos están «con un punto de rabia por cómo se han desarrollado las cosas»

Y aunque tres derrotas y el casillero a cero pueden empezar a pesar, Aguirre se mostró tranquilo. «Finales son todas. Afrontas cada partido con el mismo interés de sumar los tres puntos. Estamos deseosos por ganar. Queremos aprovechar las buenas sensaciones del ultimo partido y salir a por todas ante una afición que nos apoyará como siempre», señaló el técnico asturiano.

Aguirre señaló en su encuentro con los medios de comunicación de todos los viernes que el equipo ha analizado todos los partidos para intentar descubrir qué es lo que han hecho mal para estar en la situación actual. «Vengo hablando del contenido de cada partido una y otra vez. Al final, no encontramos una causa única que nos lleve a decir: es exactamente por este motivo. En ataque generamos ocasiones y en esa parcela creo que estamos bien. Por ello, hemos derivado la atención a la parcela defensiva. Estamos quizás con un punto de fragilidad en esa faceta y por ello tenemos que buscar soluciones, porque lo cierto es que hemos encajado bastantes goles», sentenció el entrenador de Unionistas CF.

Respecto a su rival del domingo en Las Pistas afirmó que «el Haro es un equipo que a mí me ha gustado. Es ordenado y trabajado y es un equipo que te permite pocas opciones. Te conceden muy poco. Necesitamos ser pacientes. Tenemos que entrar al partido con paciencia. Las ansias por ganar no nos pueden hacer cometer errores».

Con esas perspectivas. Aguirre se mostró convencido de que será un partido en el que habrá de todo, con distintas fases y muchas alternativas. «Si tenemos el balón, lo gestionamos bien. Pero, si esa posesión nos lleva a la pérdida y transiciones, te lleva a que te generen ocasiones, por lo que debemos estar muy atentos cuando el balón sea nuestro. Debemos tener, a nivel emocional, paciencia para esperar nuestro momento, porque habrá momentos en los que sean ellos los que dominen la pelota, y ahí también deberemos buscar nuestras opciones».

Aunque aún queda el entrenamiento de este sábado, Roberto Aguirre señaló que creía que contaría con todos los jugadores. «No sé si realizaré cambios en el once o no. Todos están entrenando y rindiendo muy bien. Los que salen de inicio, los que salen de recambio y hasta los que no juegan habitualmente. Por ese lado estoy satisfecho, porque sé que salga quien salga el equipo, con algún matiz, va a ser el mismo», aseveró el entrenador.

Y finalmente, reconoció que haya una tensión positiva en el equipo. «Tenemos un estado conjunto de rabia. Estamos trabajando mucho y exprimiendo al máximo lo que puede dar cada uno de sí. Por eso estamos con un punto de rabia porque estamos preparadísimos para ganar un partido y no lo hacemos. Además, sabemos que aquí vamos a jugar con 12», concluyó.