FÚTBOL - Segunda B Aguirre: «Empezar ganando es lo que queríamos, no estamos aún al 100%» Aguirre es abrazado por un ayudante al finalizar el partido ante el Pontevedra. / MARÍA SERNA El técnico asturiano destaca la entrega del equipo y que el Pontevedra apenas generó ocasiones en el encuentro en Las Pistas JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 26 agosto 2018, 13:35

El entrenador de Unionistas, Roberto Aguirre, señaló tras la victoria de su equipo, primera del club en Segunda B en el día de su debut que «ganar era lo que queríamos, empezar ganando en la Liga porque sabemos que no estamos al 100% todavía. Necesitamos la competición para mejorar nuestro funcionamiento y hoy buscábamos ganar por las sensaciones que te aporta la victoria».

El técnico asturiano se mostró satisfecho por la entrega del equipo porque «es cierto que el equipo se entrega, saben los jugadores que tienen que dar el máximo esfuerzo para poder ganar cada partido, lo hemos hecho desde el primer minuto hasta el final. Hemos concedido muy poco al Pontevedra. Les hemos creado muchos problemas y al final hemos logrado muchas más ocasiones que el rival para poder habernos llevado un resultado más amplio.

Sobre la posición de Adrián Llano en el ataque del equipo significó que «con él podemos mantener la presión del equipo muy alta, para que no salieran cómodos y en las primera parte lo logramos, es un ganador en todos los duelos individuales y además tiene una llegada muy agresiva, y luego hizo además un golazo. Yo ya lo he puesto conmigo en esa posición en otros equipos y nos puede dar mucho ahí. Luego ya bajó al pivote». ¡En cuanto a la lesión de Ayoze, Aguirre espera que «no se mucho, es una lástima porque ya no lo tuvimos a lfinal de la pretemporada y nos da mucha confianza en la salida del balón siendo un central zurdo. Pero luego retocamos y no se notó nada perjuicio en el partido. Lo de Molina fue un golpe al principio, parecía que teníamos que cambiarlo y calentó Lluis Andreu pero al final pudo terminar el partido sin problemas», dijo Roberto Aguirre.