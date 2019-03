Fútbol Segunda B Aguirre elogia a su plantilla antes de viajar a Vigo y afirma que le gustaría «que renovasen todos» Aguirre, durante una de sus ruedas de prensa. / LAYA Unionistas espera seguir sumando en su desplazamiento a tierras gallegas para enfrentarse al Celta B el domingo ISIDRO L. SERRANO Salamanca Viernes, 15 marzo 2019, 14:56

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, volvió a dar muestras ayer de la confianza que tiene en la plantilla con la que cuenta. Primero, asegurando que pese a las bajas, especialmente en ataque, cuenta con jugadores suficientes y válidos para desarrollar muchas alternativas pare el partido que le enfrentará este domingo en tierras gallegas al Celta B. Y segundo, reiterando que tras la renovación de Gallego, «me gustaría que renovase la mayor parte del equipo, porque todos han dado muestras de su capacidad para jugar en esta categoría ya han ayudado a estar donde estamos.

Valorando ya al rival, Aguirre afirmó, en su tradicional encuentro con los medios de todos los viernes, que se trata de «un filial con necesidad de puntos y, por lo tanto, me imagino que va a ser un partido difícil en el sentido de que todo lo que transcurra será caro. Ya lo vimos en el partido ante ellos, en el que el rival no cometió ningún error en todo el partido».

El relación a la situación de la plantilla, Aguirre reconoció que «ha sido una semana bastante buena porque los que están han entrenado todos. A falta de una sesión, toda la gente que está bien llegan en buen momento al partido. Ante las bajas habrá que buscar alguna variante de posición, pero tenemos garantías para competir a un buen nivel» confirmó el entrenador que añadió que la entrada de Adrián Llano en la convocatoria estaba aún en el aíre.

«Vamos a esperar hasta mañana para ver si entra en la convocatoria. Está entrenando fuera del grupo y mañana vamos a decidir», aseguró.

También se refirió a las bajas en ataque y a cómo podría influir eso en el equipo, sentenciando que «tenemos a Garri, a Carlos, a Jorge. Está Unai, está Javi… por perfil de futbolistas tenemos alternativas. Las bajas no nos obligan a ir por un camino único. Todos los perfiles nos permiten poder elegir».

Volviendo al partido del domingo, Aguirre afirmó que «siempre estamos pendientes de los jugadores con los que puede llegar el rival, aunque nos centramos en nosotros mismos. No sé si el primer equipo llevará algún jugador del filial convocado. Este tipo de equipos, cuando tiene ausencias, siempre tienen futbolistas con ese mismo gen del filial. Juegue quién juegue, siempre tienen calidad y argumentos».

El entrenador blanquinegro valoró también muy positivamente la renovación de David Gallego «Estoy muy contento de que al final se haya llegado a un acuerdo. Es bueno para las dos partes; para que Gallego siga creciendo y para nosotros porque es un jugador interesante. Viene de una lesión difícil y ha llegado a coger ese punto alto de nivel de rendimiento y confiamos mucho en lo que nos ofrece», afirmó.

Finalmente, Aguirre reconoció que estaba muy satisfecho con la plantilla al reconocer que «trabajamos en el presente pero pensando en el futuro. A nivel general, me gustaría que siguiesen prácticamente todos. Hay excepciones como Admonio, que no va a seguir. Los jugadores están dando un buen rendimiento, llevándonos hasta donde estamos. Cuantos más sigan para la temporada que viene será mejor. Es el mensaje que estoy dando ahora, que me gustaría que siguiesen el mayor número posible», sentenció.