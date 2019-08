Fútbol - Segunda B Aguirre destaca que los jugadores llegan «muy enchufados» a este primer partido para Unionistas CF Roberto Aguirre, durante la rueda de prensa. / MARÍA SERNA El conjunto blanquinegro se enfreta mañana a las 19:30 al Barakaldo en el estadio de Lasesarre ISIDRO L. SERRANO/ WORD SALAMANCA Viernes, 23 agosto 2019, 13:09

Unionistas de Salamanca CF inicia mañana en Barakaldo su andadura en su segunda temporada en Segunda B.

El cambio de grupo, del I al II marca este inicio liguero, en el que los desplazamientos más largos y las especiales características de los equipos vascos marcarán la temporada.

El entrenador de Unionistas, Roberto Aguirre, quiso dejar muy clara la importancia de los tres primeros puntos en Liga, pero se muestra esperanzado porque que a su equipo muy enchufado y preparado para intentar empezar con buen pie la temporada.

Antes de hablar del partido y del rival de mañana en el estado Lasesarre a las 19:30 horas, Roberto Aguirre quiso tener un recuerdo para el entrenador, asturiano como él, Adolfo Pulgar. «Quería aprovechar este momento para mandar un mensaje: murió Adolfo Pulgar. El fútbol asturiano está de luto. Es amigo, compañero de profesión y a veces rivales. Quería enviar mi emotivo pésame a su familia. Y también al Atlético Lugones, que es el equipo en el que estaba ahora», afirmó

Respecto al partido, el técnico de Unionistas CF fue muy claro. «La pretemporada ya ha acabado. Ahora no vale hablar de objetivo de ejecución, forma, funcionamiento. Se trata de encontrar el camino para ganar. Hemos trabajado mucho para hacerlo y creo que estamos preparados para ello».

Sin embargo, recordó que enfrente está una equipo como el Barakaldo, «que es un equipo hecho, que viene de jugar cosas importantes. Con miras altas. Es verdad que ha tenido un cambio importante de plantilla y hay un grupo de jugadores que repiten y también han firmado a diferentes perfiles. Tienen una plantilla de buen nivel, y seguro que no nos pondrán las cosas fáciles».

Roberto Aguirre dispone de toda la plantilla, por loq ue ha tenido que elegir entre los jugadores para conformar la expedición que parte este mediodía (14:30 horas) hacía el País Vasco. «He tenido que elegir y hemos dejado fuera a Loky, Álvaro Santos y Jordan por decisión técnica. El resto están todos en la convocatoria», señaló.

Preguntado por el posible once que alineará ante el equipo vizcaíno, Aguirre confirmó que habrá cambios respecto la del partido de presentación ante el Mérida. «Durante la pretemporada he ido cambiando cosas y siempre ha habido mezclas. Ahora ya tengo que hacer un once preparado para el partido y con los perfiles que mejor encajen para el partido el rival al que nos enfrentamos», afirmó.

Para finalizar, Aguirre insistió en que está muy contento de cómo llegan los jugadores a este primer partido de liga. «Llegamos con sensaciones muy buenas. A nivel de resultado, la pretemporada no nos ha dicho cosas muy positivas. Pero la actividad diaria, cómo hacen los entrenamientos… es que llegan todos muy bien y tienen todos unas ganas locas de jugar esta primer partido y estar en el once».