Aguirre destaca las ganas de Unionistas por encadenar dos victorias ante un Valladolid B «muy complicado» Roberto Aguirre, antes de iniciar la rueda de prensa. / WORD Las bajas por lesión y sanciones podrían condicionar el dibujo del equipo ante el filial pucelano I. L. S. / WORD SALAMANCA Viernes, 12 octubre 2018, 18:47

Unionistas CF afronta mañana, a las 18 horas en Las Pistas, un partido muy importante ante el Valladolid B en el que una victoria podría dar mucha estabilidad al equipo tras cosechar la semana pasada la primera victoria fuera de casa, que le permitió salir de los puestos de descenso. Sin embargo, la enfermería vuelve a dar problemas a Roberto Aguirre ya que Unai y Quintana son baja fija por sanción; Guille Andrés y Gallego, por lesión; Piojo probablemente no llegará, mientras que Carlos De la Nava y Diego Hernández son duda.

Enfrente tendrá al Valladolid B, que llega al partido en una cómoda décima posición con 9 puntos en su casillero, dos más de los que tiene el equipo salmantino.

Tras esa tranquilizadora victoria, la semana se ha desarrollado de una forma óptima, aunque el entrenador de Unionistas señaló que no de una manera muy especial. «El otro partido también lo afrontamos con tranquilidad. Aunque es cierto que se necesita ese ingrediente para rendir al mayor nivel posible. Fueron tres puntos que vinieron en muy buen momento. Siempre es una carga positiva para el siguiente partido», señaló.

Por todo ello, el equipo afronta el partido «con ganas de hacer un buen partido, con ganas de conseguir una victoria, con ganas de poder acumular victorias seguidas, con ganas de competir bien, de dar un buen nivel, de mantener nuestra línea alta... Y especialmente en nuestro campo y ante nuestra afición».

En relación al rival, Aguirre fue claro, «el Valladolid B me parece muy buen equipo. Creo que es muy ordenado, es sólido. Para ser un filial, tiene un comportamiento colectivo alto, por encima de individualidades. No está exento del talento natural de jugadores que forman parte de un filial». Por todo, ello afirmó que será un partido complicado, «de los rivales contra los que nos hemos enfrentado, es el mejor a nivel defensivo y en desarrollo del dibujo. Me parece un equipo muy trabajado que dificulta el desarrollo del rival. Va a ser un partido complicado a la hora de poder llevar el juego de ataque. Queremos ponérselo también difícil a ellos».

Para enfrentarse al Valladolid B, el técnico asturiano baraja diversas alternativas, «como siempre». «Salí contento de Navalcarnero. La verdad es que conseguimos una victoria. Funcionamos de las dos maneras. Pero no descarto nada para mañana. Es una posibilidad clara que podamos funcionar en la idea de Navalcarnero con cinco defensas, pero valoraré en base a la disponibilidad de los jugadores», concretó.

Y para esta cita tan complicada e importante, Roberto Aguirre tendrá que volver a enfrentarse a los problemas que las lesiones y las sanciones están causando a la plantilla. «Está un poco en el aire la participación de varios jugadores. Tenemos a Guille y a Gallego de baja. Tenemos a Quintana y a Unai sancionados. Y estamos pendientes de varios jugadores. Piojo, que no sé si llegará, vamos a agotar las posibilidades en el tiempo, aunque no queda mucho para el partido. Al igual que De la nava. Incluso Diego, que está en el aire su participación. Esperaré hasta el último momento y valorar los estados para dar la convocatoria», manifestó el entrenador unionista, que tendrá que recurrir a algún jugador del equipo juvenil para completar la convocatoria.

En el lado positivo se encuentra Ayoze, que está totalmente recuperado y entra en la convocatoria, «avanza en su puesta a punto. De la lesión ya ha salido y está en el proceso de ir cogiendo esa forma que ha perdido todo el tiempo de la lesión».