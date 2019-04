FÚTBOL Segunda B Aguirre no descarta alguna variante en el sistema para recibir a un Guijuelo «que es un ejemplo» Roberto Aguirre, durante una rueda de prensa. / MANUEL LAYA Unionistas protagoniza con el equipo chacinero el último derbi charro este sábado a las 18:30 en Las Pistas I. L.S. / WORD Salamanca Viernes, 19 abril 2019, 15:25

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, no faltó este viernes a su cita con los medios de comunicación previa al partido que este sábado le enfrentará en Las Pistas del Helmántico al CD Guijuelo, a las 18:30 horas. El técnico blanquinegro, que rechazó y lamentó la aparición de nuevas pintadas en la sede de Unionistas, se mostró entusiasmado por un partido que esperaba que fuese muy bonito, porque los dos equipos quieren y necesitan los tres puntos.

La primera de las preguntas de los periodistas estuvo relacionada con la aparición de pintadas en la sede de Unionistas por segunda semana consecutiva. «Es una lástima. Sobran esos actos, pintadas y mensajes. No tienen cabida en el fútbol», se limitó a decir Aguirre con gesto serio.

Pero inmediatamente dejó clara la importancia que tiene este partido y lo atractivo que era por el rival. «No tiene nada que ver con el otro derbi, pero es muy atractivo. El Guijuelo viene en un gran momento y nosotros queremos ganar en casa. Seguro que será difícil para los dos equipos», afirmó.

Además, Aguirre elogió las palabras del entrenador del Guijuelo que aseguró que Unionistas era un equipo difícil para ellos. «Somos un rival difícil siempre para los equipos. En el Guijuelo nos conocen bien y me agrada que nos vean en ese grado de dificultad. Pretendemos que esa dificultad la podamos aplicar en el partido para que les cueste sacar algo de aquí. Nosotros vamos a tener esa misma dificultad ante un equipo que está haciendo una gran temporada», comento el míster de Unionistas.

Aguirre también elogio a su rival y concretamente alabó a dos de sus jugadores como Luque o Fuster, afirmando que «son dos muy buenos futbolistas que me gustan mucho. Pero no puedes pararles exclusivamente a ellos, sino que tienes que manejar el partido desde la parte colectiva, sabiendo que hay otros jugadores que funcionan muy bien. Hay que estar con la máxima atención sobre todos los jugadores», destacó refiriéndose también a las bajas con las que llega a Las Pistas el Guijuelo, «cuando se trata de bajas de los rivales siempre las veo con buenos ojos. Pierden a Carlos Rubén, que está siendo un fijo en el equipo porque es un gran jugador. Es verdad que los jugadores que tienen sobre el campo siempre son muy buenos. Ante la ausencia de Carlos tendrán alternativas que harán que su baja influya lo menos posible. Tienen plantilla para suplir las ausencias», sentenció el técnico

Aguirre no tuvo más que palabras de elogio hacia su rival de mañana, y a preguntas de los periodistas sobre si el Guijuelo podría ser un espejo para Unionistas, afirmó que «ojalá, porque el Guijuelo es un ejemplo de hacer las cosas bien. Llevan muchos años en la categoría, siempre desde la humildad y con buenos resultados. Han conseguido meterse varias veces en play-off y es el reflejo del club. Saben rentabilizar al máximo los recursos y sería un buen camino para nosotros conseguir sus logros».

Ya respecto a su equipo y en relación con los jugadores con los que podrá contar, Aguirre señaló que «en principio salgo de la última sesión pensando en la convocatoria con integrantes de la primera plantilla. Alguno llega con sobrecarga y mañana lo valoraré. En este momento tendríamos disponibles diecinueve jugadores».

Finalmente, el entrenador de Unionistas CF no descartó algún cambio en el sistema de juego del equipo para recibir al equipo chacinero. «Lo hice la semana pasada porque nos conocíamos muy bien los dos equipos y opté por otra variante. Pasa igual ante el Guijuelo. Son partidos que invitan a buscar variantes que fortalezcan nuestro potencial y reducir la previsibilidad con respecto al conocimiento de los equipos. No me gusta variar en exceso porque confunde al futbolista, pero hay partidos que me gusta hacerlo, especialmente cuando nos conocemos»,argumentó Aguirre.