Segunda B Aguirre no descarta repetir once condicionado por las bajas ante un Celta B «muy completo» Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas. / WORD El entrenador de Unionistas asegura que el equipo saldrá a muerte para conseguir la victoria y mantener la racha, «porque los dieciséis que están, están muy bien» ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Viernes, 26 octubre 2018, 14:52

Tras tres partidos consecutivos puntuando -una victoria y dos empates- Unionistas CF recibe este sábado, a partir de las 17:30 horas, al filial del Celta en Las Pistas con la clara intención de prolongar la racha positiva y seguir poniendo distancia por medio con los puestos peligrosos de la clasificación.

Como viene siendo tónica habitual desde el inicio de temporada, siguen los problemas para Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas, a la hora de confeccionar alineación, y tendrá que recurrir al equipo juvenil para completar la convocatoria. Piojo, Diego, Guille Andrés, Gallego y Quintana no podrán estar disponibles para el técnico, que contará con 16 jugadores del primer equipo para afrontar el partido contra el Celta B.

Los gallegos llegan a Las Pistas en la octava posición de la tabla con catorce puntos en su casillero. Roberto Aguirre reconoció en rueda de prensa el buen hacer del Celta en la cantera y destacó el nivel del filial. «Los conozco bien, y me parece un muy buen filial. Tienen muy buenos jugadores. El Celta trabaja fenomenal la cantera y se refleja en los comportamientos de esos equipos, a nivel de perfil de futbolistas y de cómo funcionan como equipo, como conjunto», señaló el técnico asturiano del club salmantino.

Las bajas anteriormente referidas condicionan la elaboración del equipo que saltará mañana a Las Pistas «en las últimas semanas ha ido creciendo el grupo de lesionados», afirmó Aguirre que señaló que esta situación «siempre te condiciona un poco el día a día en los entrenamientos y al final llegas al partido con menos opciones. Pero también es verdad que tenemos 16 jugadores y esos 16 sí están en perfectas condiciones y con muchas ganas de conseguir la victoria ante un equipo que nos pondrá las cosas muy difíciles si nosotros no lo hacemos bien».

Con prácticamente los mismos jugadores disponibles que hace una semana, el entrenador blanquinegro no descartó en su encuentro con los medios de comunicación que repitiese alineación mañana. «Es una de las posibilidades. Esos lesionados no se han recuperado para esta semana. Esperemos que la próxima semana recuperemos gente. Estamos un poco los mismos. No les he dicho la alineación aún, pero las opciones son las que son».

Después de los últimos partidos se ha hecho aún más evidente la especial vinculación de este equipo con el gol. Le marcan pocos tantos pero le cuesta mucho hacer gol. A este respecto, Aguirre señaló que «el otro día ante el Inter, después de las ocasiones que tuvimos incluso para ganar, me fui pensando que el empate era positivo pero me hubiese gustado empatar pero marcando goles, nos hubiese venido bien. No conseguimos acertar a pesar de tener ocasiones claras. Estoy tranquilo porque tenemos jugadores con capacidad suficiente para decidir bien las ocasiones de gol. Vamos a ver si mañana encontramos el gol. Vamos a ir a por el partido desde el principio eso esta claro, y para ganar hay que marcar».

Además, el técnico de Unionistas destacó el buen hacer del equipo en Boadilla ante el Internacional, sobre todo en la primera parte. «Firmaría el comportamiento que tuvimos allí en la primera parte, sin ningún tipo de dudas. Ojalá podamos hacer no una parte, sino los noventa minutos a ese nivel. Sea con los mismos jugadores o con los que les toque jugar. Pero esta claro que no es fácil mantener ese nivel durante 90 minutos, porque también influye lo que te permita el rival, y el Celta B no nos lo va a poner fácil», señaló.

Para finalizar, Aguirre insistió en la igualdad del Grupo I de Segunda División B. «Aún no veo a los equipos situados en la tabla en función de las expectativas de cada uno. Esta todo muy igualado porque todos los equipos tienen un gran nivel. Aún queda tiempo para que el grupo se defina y más o menos cada uno este en el sitio que debería corresponderle», sentenció.