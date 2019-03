Fútbol - Segunda B Aguirre confía en ganar a otro 'grande' como la Ponferradina pese al cúmulo de bajas Roberto Aguirre, durante una rueda de prensa. / LAYA El entrenador de Unionistas CF descarta a Ribelles e incluye en la lista a Diego Hernández para el partido de este sábado en el Toralín ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Viernes, 29 marzo 2019, 14:58

Roberto Aguirre, no faltó tampoco este viernes a su cita con los medios de comunicación previa al partido que este sábado, a partir de las siete de la tarde y en el Toralín, enfrentará a Unionistas de Salamanca y a la Ponferradina en tierras leonesas.

El técnico blanquinegro no escondió el hambre con la que el equipo viaja a Ponferrada después de la contundente victoria de la semana pasada ante el Fuenlabrada. «Llevamos muy buenos números con equipos de la parte alta de la clasificación y venimos de ganar, por lo que vamos con ese plus. Será complicado porque la Ponferradina se está jugando sus opciones de play off , pero nosotros vamos con la idea de llegar con buenas opciones de sacar algo positivo», aseguró.

Aguirre se refirió a la baja de Yuri en el equipo leonés, aunque previamente recordó que con «las bajas que tenemos nosotros tampoco podemos pensar mucho en las que tengan ellos». Sin embargo reconoció que el hecho de que la Ponferradina haya perdido a Yuri «es una baja siempre importante porque está haciendo una temporada muy buena y prefiero que no esté ante nosotros. Nos viene bien, pero aún así tienen grandes jugadores y seguro que buscaran alternativas».

El entrenador aprovechó también para recordar como tiene su propia enfermería. «Diego va a estar en la lista porque tiene el alta. Es un poco pronto para su aparición, pero viendo como estamos hemos acelerado el proceso de recuperación y ha entrenado bien». Pese a esta recuperación y la de Albisua, Aguirre deberá recurrir a los juveniles para completar la eliminatoria «entra Jar, Marcos y la idea es que viniese Dani también», afirmó.

Con esos mimbres por el cúmulo de bájas -nada menos que Juanmi, Javi Navas, Guille Andrés, Ribelles y los sancionados Blas Alonso y Admonio- , el técnico asturiano de Unionistas CF, se mostró confiado en poder confenccionar un equipo de garantías para este sábado. «Tenemos a Piojo que lo puede hacer por delante en la banda derecha. Albisua está recuperado totalmente y tiene mucha opciones de entrar mañana. Quintana puede jugar en el lateral, si Albisua ocupa el central. A pesar de tener tantas bajas tenemos diferentes variantes para reconstruir el equipo por esa banda».

Sin embargo, volvió a confirmar los problemas de Ribelles, «sigue pendiente de los resultados de la resonancia. Es baja para este partido seguro y luego, ya veremos».

Respecto a cómo preveía como se desarrollaría el partido, el técnico afirmó que «espero una buena Ponferradina porque vienen de hacer dos buenos partidos ante equipos como el Atleti B y el Castilla. Va a ser muy difícil para nosotros porque si quieren entrar en los primeros puestos tienen que buscar lo mejor de si mismos y aprovechar de manera inminente lo que tiene por delante, y esos somos nosotros, que intentaremos no dejarles hacer lo que quieren para llevarnos los tres puntos».

Los periodistas aprovecharon la comparecencia de Aguirre para preguntarle por si ya notaba la cercanía del derbi frente al Salamanca CF UDS. «No lo veo todavía porque quedan varios partidos aún. No veo ni siquiera aún el partido de casa de la semana que viene. Estoy centrado en Ponferrada y hemos trabajado para este partido. Llevamos una carga positiva y hay que aprovecharla», señaló.

Y, por supuesto, destacó la importancia de una victoria en el Toralín para casi certificar la salvación. «Queremos ganar en Ponferrada porque dejaríamos la salvación muy cerca. Hemos trabajado a conciencia y hemos profundizado mucho en el posicionamiento en el campo, por donde podemos hacerle daño a la Ponferradina, por donde podemos contrarrestar su potencial, etcétera. Queremos ganar allí porque la victoria supondría eso. Nos vemos con opciones por cómo estamos y por lo demostrado ante equipos de este potencial. Además, tenemos un buen recuerdo contra ellos ya que les ganamos en la ida. Será diferentes porque ha habido cambios en los dos equipos y se juega en su campo», sentenció