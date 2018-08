Segunda B Aguirre confía en contar con Admonio para el partido ante Las Palmas Atlético Roberto AGuirre, momentos antes de iniciar la rueda de prensa. / WORD El entrenador de Unionistas quita hierro a los poblemas en la defensa y asegura que la plantilla es versatil para cubrir las bajas ISIDRO L. SERRANO Salamanca Viernes, 31 agosto 2018, 18:15

El entrenador de Unionistas, Roberto Aguirre, quitó hierro a los problemas que las últimas lesiones y la 'cláusula miedo' que afecta a Carlos Quintana de cara al partido del domingo ante Las Palmas Atlético podrían generarle a la hora de dar forma a su defensa. Y lo hizo basándose en la versatilidad de su plantilla y la posibilidad de que otros jugadores, como ya hiciese Pau Cendrós tras la lesión de Ayoze frente al Pontevedra en el debut de Unionistas CF en Segunda B, cubran con solvencia esas bajas.

El entrenador dará a conocer la convocatoria este sábado tras el último entrenamiento de la plantilla antes de viajar a tierras canarias. Los blanquinegros buscarán el segundo triunfo consecutivo y lo hará sin Ayoze, David Álvarez y Quintana; aunque cuenta con el central Admonio que parece muy recuperado y poco a poco ha ido entrenando con el grupo a lo largo de la semana.

El técnico asturiano de Unionistas se mostró ambicioso antes el segundo partido del equipo en Segunda B, que se disputará el domingo a las 12 del mediodía en el anexo al Estadio de Gran Canaria. «Vamos a darlo todo en Las Palmas y llegamos con la inyección de moral tras ganar el primer partido. Somos conscientes de que será un partido muy complicado, pero la victoria ante el Pontevedra fue importante y vamos con mucha ambición», afirmó.

En relación al rival, Aguirre aseguró que «Las Palmas Atlético es un equipo con buenos futbolistas y perfiles individuales muy buenos para maniobrar con el balón y asociarse. Como filial, compite y es fuerte. No es un campo fácil para saber jugar en él, porque es de hierba artificial y, al parecer, no debe estar en muy buenas condiciones, pero intentaremos imponer nuestra estilo«.

El entrenador de Unionistas no quiso entrar a valorar como podría afectar al equipo el hecho de tener que jugar tres partidos en una semana. «Las cosas han coincidido así. Primero ir a Las Palmas y volver a ir fuera. No quiero ver más allá del partido ante Las Palmas. No tenemos todos los efectivos y, dependiendo de cómo salgamos de allí, dirigiremos la atención al partido de Vigo. Pero ahora mismo no especulamos con la situación de tres partidos por semana», señaló.

Respecto a las bajas, reiteró que «son baja segura Ayoze, David por sanción y Carlos Quintana. Nos queda la última sesión y allí daré la convocatoria. Todos los demás tienen posibilidades para viajar a Las Palmas. Recuperamos a Admonio y hay más jugadores que se pueden mover en el centro de la defensa. La idea es que viaje a Las Palmas y cuento con él«.

Aguirre insistió en que la idea del equipo es mantener un estilo propio con algunas cosas buenas que se hicieron ante el Pontevedra. «Nosotros queremos tener nuestro propio estilo y nuestras propios rasgos. Demostramos muchas cosas como equipo ante el Pontevedra pero queremos mejorar otras y también tendremos que contar con las características del equipo rival y del campo, pero siempre intentando basar nuestro juego en lo que queremos hacer y sabemos hacer», concluyó.