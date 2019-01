Fútbol- Segunda B Aguirre da por cerrada la plantilla y advierte del potencial del filial del Atlético de Madrid Roberto Aguirre, durante la rueda de prensa de este viernes. / WORD El entrenador de Unionistas asegura antes de disputar el partido del domingo en Madrid que «si no hay ningún movimiento más, no quiero a nadie, estamos bien cubiertos» ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Viernes, 25 enero 2019, 15:09

Si ayer fue Gorka Etxeberria el que daba prácticamente por finalizado el mercado de invierno para Unionistas CF, esta mañana, el técnico blanquinegro, Roberto Aguirre, cerró definitivamente la puerta a la llegada de nuevos jugadores, «a no ser que se produzcan nuevas salidas, que no esperamos. Con lo que tengo estoy muy bien», afirmó, en su comparecencia de todos los viernes ante los medios para hablar del partido de este fin de semana.

En esta ocasión, el rival es el Atlético B, al que se enfrentará en Madrid el domingo a las 12, y sobre cuyo potencial advertía. «Están en muy buen momento. Lleva creo que trece jornadas sin perder y están en un estado de forma muy bueno. Aunque entiendo que los dos estamos en buen momento. Están muy bien estructurados tácticamente y evidentemente, está el perfil individual de algunos de sus jugadores. Ojalá el primer equipo del Atlético de Madrid tenga bajas para que tenga llevar jugadores del filial, aunque el B tiene gente de sobra para suplir alguna posible ausencia», afirmó el míster

Aguirre tampoco descartó algún cambio pese al buen resultado que el dio el once inicial y el planteamiento de la semana pasada ante el filial de Las Palmas. «Podría ser, pero no descarto cambios para este partido. Después de los partidos, están las semanas y el día a día te puede invitar a realizar retoques y a valorar el rival. Ya veremos. Evidentemente estoy muy contento con los que jugaron el domingo pasado, pero este es otro partido», aseguró el técnico de Unionistas, que avanzó, respecto a la situación de la plantilla que «están todos bien y dispuestos. Llega un poco más justo Gallego, que tiene la inactividad encima».

La nota más destacada de la rueda de prensa fue lo tajante y claro que fue Aguirre cuando fue preguntado por si aún esperaba alguna cambio en el equipo. «No. Y ese ha sido mi mensaje interno. No quiero más jugadores. Creo que estamos, y más con la llegada de Blas, bien cubiertos en todas las posiciones y no quiero más movimientos. Otra cosa es que el mercado no se ha terminado y que hubiese algún tipo de movimiento. Eso es algo que no sabes y si hubiese alguna salida, sí tendría cabida. Si seguimos como estamos ahora, plantilla cerrada» sentenció el entrenador blanquinegro.

Tampoco eludió Aguirre hablar sobe la salida de Peli. «Lo de David es muy fácil. No estaba participando y lo tenía muy complicado. Es una posición muy bien cubierta con tres jugadores con un rendimiento extraordinario y es muy difícil de entrar ahí porque están a muy buen nivel; no solo en los partidos sino durante la semana. Entrenan al 200% y potencian al equipo. La decisión fue puramente deportiva. No todos conviven por igual con la situación de no jugar», aseveró el técnico que se refirió también a Carlos Quintana para reforzar su argumento. «No se puede decir que Carlos no esté jugando por una situación no deportiva. Venía en el avión y le avisamos que era titular. Y haciéndolo tan bien, ha dejado de jugar. ¿Por qué ha dejado de jugar? Porque están Admonio y Ayoze que se están saliendo y hay que soportar la competencia interna», concretó Aguirre.

Finalmente, respecto a la última incorporación del equipo señaló que «a Blas Alonso lo he visto bien. Es un jugador que viene en carrera porque ha estado compitiendo. La entrada, en el aspecto de las sensaciones que él transmite son muy buenas. Percibo que va a ser todo muy rápido».