Aguirre asegura que afición y equipo «somos uno» en Unionistas y buscarán dedicarle la victoria

Aguirre, en la rueda de prensa de este vierens. / MANUEL LAYA El técnico recupera a Ribelles para el encuentro que le enfrentará este sábado a las 20:45 en el Helmántico al Salamanca CF UDS ISIDRO L. SERRANO / WORD SALAMANCA Viernes, 12 abril 2019, 15:38

Roberto Aguirre, técnico de Unionistas, ha asegurado ante los medios de comunicación que a lo largo de la semana no ha escuchado ni pronunciado muchas veces la palabra derbi, «aunque es evidente que los jugadores afrontan este tipo de partidos con muchas ganas», en relación al encuentro que le enfrentará este sábado a las 20:45 horas en el Helmántico al Salamanca CF UDS.

Un encuentro en el que Aguirre dejó claro que buscarán los tres puntos para ir certificando ya la permanencia y en el que podrá contar con Ribelles, si responde en el último entrenamiento previo al choque

En relación al derbi, el entrenador de Unionistas CF aseguró que «esperemos que transcurra con deportividad. El rival llega más necesitado que nosotros por los puntos que tenemos y, me imagino, que llegarán con ganas de ganar para no meterse en los puestos de peligro ».

Aguirre se mostró tajante sobre las intenciones del equipo.«Antes de salir a jugar un partido, no pienso en más que la victoria. No me vale el punto porque quiero ganar. Aunque un punto no sería malo pero tendríamos que entenderlo así en el desarrollo del partido. Intentaremos exponer al máximo nuestras virtudes. Teniendo en cuenta que también pienso en lo que voy a encontrar en el rival », afirmó.

Una de las buenas noticias respecto a la plantilla es la recuperación de Ribelles, porque aunque «entrenamos esta tarde, en principio, la idea es que entre en convocatoria». Por otra parte se perderán el partido Juanmi y Guille Andrés por lesión más Unai por sanción.

Aguirre no rehuyó hablar de lo especial de este partido, aunque reconoció que a lo largo de la semana no se había hablado mucho del derbi. «Este tipo de partidos lleva consigo ese plus. El futbolista lo afronta con muchas ganas. Es muy importante regular los estados emocionales. A mí no me gusta que esté el equipo sobreexcitado por un partido», aseguró.

Y también se refirió a la decisión de las peñas de no acudir al campo, afirmando que «estén o no estén los aficionados, que sepan que vamos a jugar este partido con el empuje y el apoyo que nos vienen dando desde el primer momento. Estamos muy agradecidos a la afición. Son nuestro pulmón. Queremos ganar y dedicarles la victoria. En Unionistas, afición y equipos somos uno: siempre juntos a por el objetivo, estén o no físicamente».

Finalmente, lamentó la aparición de pintadas en la sede de Unionistas. «Me he enterado y condeno todo tipo de actos vandálicos. Espero que este tipo de actuaciones no empañe lo que va a ser el partido. Que todo transcurra con la máxima deportividad».