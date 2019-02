Fútbol - Segunda B Aguirre anuncia algún cambio en el once de Unionistas CF para enfrentarse al Adarve de Astu Roberto Aguirre, en el partido en Las Pistas de hace una semana. / LAYA El técnico blanquinegro reconoció que el equipo tiene muchas ganas de romper con la tendencia negativa tras dos derrotas y mantenerse en la zona tranquila de la tabla ISIDRO L. SERRANO / WORD Salamanca Viernes, 8 febrero 2019, 14:44

Unionistas de Salamanca CF se enfrenta este sábado al Unión de Adarve de Astu, que recibirá un merecido reconocimiento en Las Pistas (16:30 Horas), en un partido que Roberto Aguirre, técnico del equipo blanquinegro, calificó de muy importante para poder recuperar las sensaciones tras dos derrotas seguidas e intentar otra racha positiva que mantengan a Unionistas lejos de los puestos de peligro. Además, reconoció que habrá algún cambio respecto al partido de semana pasada, «porque tengo a casi todos disponibles y hay muchas alternativas para preparar el once».

En relación a las dos derrotas seguidas que ha sufrido el equipo ante los dos filiales de los equipos madrileños. «El ánimo siempre está mejor cuando ganas, pero esta racha es también un estímulo más para esperar con muchas ganas el próximo partido y poder cambiarla», afirmó Aguirre.

Respecto al rival, el entrenador blanquinegro aseguró que «el Unión Adarve se está jugando mucho por la situación en la que se encuentran. Tienen un nivel de organización y competición alto. Tenemos el recuerdo del partido de ida aunque han cambiado cosas. Sabemos que es un rival difícil. Intentaremos buscar lo mejor de nosotros y encontrar lo que hacemos bien para mostrarlo en el campo. Además, será un oportunidad para corregir errores que hemos cometido en los partidos anteriores».

Aguirre mostró su satisfacción por el estado de la enfermería. «Salvo Juanmi, los demás están disponibles. Hoy han entrenado todos con normalidad tras haber recuperado a los sancionados Ribelles y Diego», afirmó añadiendo que poder disponer de prácticamente toda la plantilla le hacía pensar a la hora de elaborar el once inicial «pero es algo muy positivo porque me ofrece muchas alternativas, tanto a la hora de cerrar el once, como sobre las posibles variantes que se puedan introducir a lo largo del partido», por lo que adelantó que era probable que «haya algún cambio en el equipo inicial, pero no por las características del Adarve, sino por las opciones que se abren en el equipo».

Ya en relación al partido que esperaba ante un conjunto como el Adarve, Aguirre reiteró que «es un equipo que está en posición de descenso y poderles ganar supone dejarlo abajo y alejarnos nosotros en puntuación. Pero todos los partidos son muy complicados. Tengo el recuerdo de Bouzas y no quiero mirar la clasificación del rival. Todos los partidos son muy importantes. Lo era el domingo pasado y lo será el siguiente. Lo bonito es que se ha generado muy bien ambiente y va a haber mucha gente, que ya estamos acostumbrados a ello y nos gusta, y lo mejor sería corresponder con una victoria».

Finalmente, el técnico asturiano de Unionistas se refirió a Astu, anterior entrenador del equipo, que recibirá un homenaje en Las Pistas antes de comenzar el partido. «He hablado alguna vez con él. Tiempo atrás. La verdad es que él ha estado aquí desde los inicios del club y me imagino que habrá un buen recuerdo hacia él. Entiendo que se le reconozca el trabajo. Lo que sí quiero y deseo es que mañana no tengan su día y los puntos queden en casa», concluyó Aguirre.