Fútbol-Segunda B Aguirre afronta el derbi «como un partido más» y con todos los efectivos para poder hacer variantes Roberto Aguirre, antes de una rueda de prensa. / LAYA El entrenador de Unionistas CF asegura que el Salamanca CF UDS tiene sus virtudes y sus carencias, «pero nosotros tenemos que mantener el nivel de estas últimas semanas» ISIDRO L. SERRANO / WORD SALAMANCA Viernes, 23 noviembre 2018, 19:28

El técnico de Unionistas de Salamanca CF afronta el derbi del domingo ante el Salamanca CF UDS «como un partido más», aunque consciente de que para la afición es un encuentro especial y que una victoria podría asentar al equipo en los puestos tranquilos de la clasificación

Fiel a su cita con los medios de comunicación de todos los viernes y a su estilo tranquilo a la hora de comunicar, Roberto Aguirre aseguró que la semana había transcurrido «con normalidad». El entrenador blanquinegro señaló que «ha sido como cualquier otra semana al nivel de trabajo del día a día. Al igual que las últimas semanas, en positivo. Hemos tenido muchos efectivos y hemos trabajado a buen nivel. Lo que he percibido es más fuera, a través de los medios de comunicación. Internamente, no he palpado nada diferente aunque tengamos por delante un derbi».

Además señaló que él suele intentar aislarse «porque me gusta concentrarme en cada partido y llegar al día con todo muy claro». También señaló que tampoco había percibido una motivación especial entre los jugadores «aunque es evidente que se trata de un partido muy bonito y quieren darle una alegría a la afición».

A la hora de valorar a su rival, Aguirre fue claro, «del Salamanca CF UDS me he fijado, como en todos los rivales, en sus virtudes y sus carencias. Es un equipo con mucho potencial y muy buenos jugadores. Hay que cuidar mucho el potencial que tiene y el perfil de sus futbolistas. Puede tener puntos más débiles, como todos. Yo creo que, sobre todo, debemos intentar mantener el nivel de estas últimas semanas y que seamos constantes».

También insistió en una idea que viene repitiendo desde el inicio de temporada al afirmar que muchas veces la posición en la tabla no refleja el nivel de un equipo. «Esta categoría y este grupo son muy difíciles. Muy competido. A priori equipos como el Salamanca o el de la semana pasada, el Burgos, parecen equipos destinados a estar más arriba, pero al final cualquier rival puede ganarte. Pero yo creo que el Salamanca tiene equipo para salir de donde esta», aseguró

Tampoco quiso el entrenador de Unionistas adelantar que tipo de estrategia iba a plantear. «He pensado en buscar lo mejor para nosotros y buscar los mejores perfiles para saber quiénes son los que mejor encajan. Ya veremos dibujo y perfil. Si es verdad que tener más efectivos te puede permitir hacer modificaciones. Algunos jugadores tienen secuelas del último partido y me puede permitir variar y dar entrada a jugadores que pueden estar en un punto a nivel físico mejor», sentenció.

Para finalizar, y ante la insistencia de los periodistas sobre el derbi que esperaba este domingo a las doce del mediodía en Las Pistas, Aguirre concluyó que estaba seguro de que «va a ser un partido de rivalidad pero que va a transcurrir con deportividad. Espero que las aficiones disfruten del partido y que lo celebre quien gane y el que pierda tendrá que superar la derrota».