Fútbol - Segunda B Aguirre afirma que las lesiones le «entristecen», pero que no tiene motivos para estar preocupado Roberto Aguirre, durante la rueda de prensa. / WORD El entrenador de Unionistas CF asegura que viaja a León con la intención de salir de la racha negativa con una victoria ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Viernes, 15 febrero 2019, 14:25

Roberto Aguirre aseguró, en su habitual comparecencia ante los medios de comunicación previa del partido que disputará su equipo el domingo frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, que no estaba preocupado, «aunque sí triste» por las lesiones de Albisua y Diego Hernández, porque «tenemos una plantilla compensada«, aunque reconoció que «otra cosa sería que ahora se nos lesionase más gente».

El entrenador de Unionistas de Salamanca CF reconoció, sin embargo, que habían afrontado una semana complicada por la lesiones, pero con mucho trabajo e ilusión para intentar salir de la racha negativa tras tres derrotas consecutivas con equipos madrileños. «Siempre viene mejor estar en la victoria, pero la verdad que la nueva derrota no nos ha llevado a un bajón. El equipo está igual que cuando se gana o salen mejor o peor las cosas. Las lesiones nos entristecen. Albisua es menos tiempo, pero Diego va para largo y la lesión frena sus ganas. Se levantará porque es un chico fuerte», aseguró Aguirre.

El técnico asturiano de Unionistas valoró la situación tras las dos nuevas lesiones y también se refirió a la nula posibilidad de realizar algún fichaje, afirmando que «no sé que decirte porque nos ha pillado de sorpresa. Tenemos fichas libres pero estamos fuera de mercado. No puedo decir nada porque no hay ningún planteamiento. Ni pienso en ello». Además, insistió en que no estaba preocupado por la situación si no se complicaba más con muevas lesiones. «Lo único que me preocupa en esta situación es que no se lesione nadie más. Queda un tramo de competición exigente y no es descartable. Ya pasamos por una situación similar en la primera vuelta. Ahora mismo tengo 17 jugadores y creo que haya alternativas para seguir bien» concretó el entrenador balnquinegro.

Ante la insistencia de los periodista sobre si había sido una error no haber fichado a alguien más en el mercado de invierno, Aguirre señaló que «ahora mismo, con estas bajas, no estoy preocupado. No creo que haya sido un error dejar una ficha libre. Firmar por aumentar plantilla puede congestionar el rendimiento y que no tengas espacio para todos. Hay lesiones y no estoy preocupado por no firmar a nadie. Si las hubiera entraríamos en una situación más preocupante».

Finalmente, y respecto a su rival del domingo, la Cultural y Deportiva Leonesa, Aguirre afirmó que «es un equipo hecho para buscar el primer puesto. El Reino de León es un buen campo y un estímulo para ir con las pilas cargadas. De ahí la dificultad. No es un tópico. Me he puesto en nuestro lado durante toda la semana. Tenemos que estar metidos en el partido, sentirnos bien, estar encima de ellos. Me gustaría estar por encima de ellos en el marcador desde el inicio hasta el final, pero es evidente que será difícil», comentó el míster de Unionistas que añadió que lo que estaba claro es que iban a León con la intención de romper la mala racha «con una victoria, nada de empates».