Fútbol - Segunda B Aguirre afirma que el estímulo de la Copa mantiene la tensión en el equipo en esta fase final de la liga Roberto Aguirre, durante una rueda de prensa. / LAYA Unionistas CF se enfrenta en Galicia el domingo (18 horas) al Coruxo, en un duelo directo por conseguir una plaza para el torneo del KO ISIDRO L. SERRANO / WORD SALAMANCA Viernes, 10 mayo 2019, 13:56

El entrenador de Unionistas, Roberto Aguirre, que no podrá sentarse en el banquillo en los dos últimos partidos de la temporada por sanción, analizó este viernes ante los medios el partido que este domingo, a las 18 horas, el enfrentará al Coruxo, «un equipo con el mismo objetivo que Unionistas, lograr un puesto que permita jugar la Copa». Al técnico blanquinegro no le preocupa en exceso no poder estar en el banquillo, por que «Garci está perfectamente preparado para dirigir al equipo».

Aguirre señaló que esperaba un partido muy competido porque «los dos tenemos el mismo objetivo y lo que pase ahí va a decidir mucho. Es un partido muy estimulante. Entiendo que va a ser un partido abierto y se puede inclinar hacia cualquier lado».

Además, el entrenador de Unionistas tuvo palabras de elogio para el rival gallego. «Es un equipo bastante equilibrado. Ofrece argumentos en todas las facetas del juego y posee un buen comportamiento defensivo. Tiene una buena conducta ofensiva y jugadores muy experimentados en la categoría. Entiendo que es un buen colectivo que tiene trabajo detrás. Será difícil de superar. Viene de perder en Valdebebas, pero ganó al Atlético con comodidad», afirmó el técnico asturiano .

Respecto a la sanción, Roberto Aguirre se sentirá extraño fuera del banquillo, pero no excesivamente preocupado. «Me han metido dos partidos. En mi trayectoria he recibido expulsiones unas justas y otras no, pero esta es diferente porque vino de un error arbitral. No hay problema y está todo controlado. Garci es mi extensión y mi mano derecha y esta preparado», aseguró Aguirre.

El míster de Unionistas CF contará con algunas bajas para este partido, ya que según afirmó «Molina ha entrenado con normalidad. Blas tuvo que retirarse del partido del miércoles. La primera valoración es que tiene que parar y no estará para el partido. Diego Hernández se tuvo que salir ayer del entrenamiento y estamos pendientes de su evolución. Hoy no entrenó. Los demás están bien. Y luego está la baja de Admonio por sanción».

Esta última baja abre las puertas a un Ayoze que lleva bastantes partidos sin ser titular. «Tiene muchas posibilidades y ha tenido muy buena espera. Lo importante para un futbolista que no juega es que esté preparado para cuando vuelva a jugar. Y Ayoze es de esos jugadores» destacó el entrenador blanquinegro.

Y a dos partidos de finalizar la liga, y ante la posibilidad que cunda cierta nerviosismo entre los jugadores respecto a su futuro en el club, Aguirrre fue muy claro y aseguró que «creo que no hay nerviosismo. Llevó muchos años en esto y es verdad que todos los jugadores miran hacia el futuro. Todos tienen el interés de conocer su futuro cuanto antes, pero la verdad es que no hay nada reseñable. Los jugadores están concentrados y más ahora que hemos cumplido el objetivo y tenemos el estímulo de entrar en la Copa del Rey».

Finalmente, Aguirre no quiso aclarar si él, como técnicco, ha solicitado alguna renovación a la dirección deportiva. «Hablamos a menudo de la construcción de la plantilla para el año que viene. Todo lleva su proceso y no es fácil hacerlo en una plantilla revalorizada. Gorka Etxeberria ya ha respondido muy bien sobre todo esto y creo que estamos contentos de como se está llevando. Queda camino pero va todo encaminado», sentenció.