Segunda B Aguirre advierte de que las jugadas a balón parado pueden ser decisivas en el campo del Adarve Unionistas CF juega el domingo frente al equipo madrileño de nuevo fuera de Las Pistas

Unionistas CF vuelve a jugar el domingo por la mañana y fuera de Las Pistas. En esta ocasión ante el Unión Adarve, también en Madrid, en el barrio de El Pilar.

Tras una arranque liguero bastante cargado de partidos por los dos encuentros de Copa del Rey entre semana, El técnico de Unionistas, Roberto Aguirre, señaló en su tradicional encuentro con los medios de todos los viernes, que esta semana había podido descansar y preparar mejor el partido, en el que destacó la importancia que tendrán las jugadas a balón parado.

El técnico blanquinegro señaló que la recuperación había sido importante durante esta semana después de que en las dos anteriores, los partidos de Copa marcarán la preparación. «Nos hemos recuperado de cuerpo y mente. A mí se me ha hecho larga la semana. Veníamos de dos semanas que salías de un partido y llegabas a otro. Pero nos ha venido muy bien para tener días de recuperación y de hablar sobre lo que hay que mejorar y prepararlo», indicó.

Aguirre insistió mucho en la importancia que en el desarrollo del partido iban a tener las características del campo del Unión Adarve, el estadio García de la Mata. «Creo que, al ser en su campo, que es de hierba artificial y no muy grande, podemos encontrar más un Unión Adarve de competir fuerte e ir mucho al área rival. No creo que tengan las intenciones que tuvieron el domingo pasado aquí en el Helmántico contra el Salamanca. La verdad es que se trata de un equipo con distintos registros que no nos va a poner fáciles las cosas, eso seguro», afirmó el entrenador.

El técnico asturiano de Unionistas CF también se refirió a las características del campo al destacar la importancia que tendrá el balón parado a lo largo del partido. «Nos ha faltado y nos falta gente importante como Admonio, Ayoze, o incluso Adrián que son muy poderosos en esa faceta. En el campo del Unión Adarve pueden ser determinantes las jugadas a balón parado. Puede ser acción de peligro en las dos áreas. Nos va a exigir mucho. Es cierto que hemos encajado algún gol en segundas jugadas tras acciones a balón y lo estamos trabajando. Lo que esta claro es que nosotros vamos con la intención de hacer daño también en esa faceta del juego, porque también podemos hacerlo», sentenció.

Respecto a las bajas, y lamentando la racha de inicio del equipo, volvió a insistir en que hay que ajustarse a la hay. «Hemos tenido mala suerte con Unai. Salió de Lorca muy tocado y tenía molestias importantes pero no pensábamos que en Valdebebas podía caer lesionado. Se une a Adrián, Ayoze y Admonio. De este último, estamos pendientes de las posibilidades de entrar en convocatoria. No me voy a adelantar porque la última vez que lo hice me mostré muy esperanzado y cayó al día siguiente», señaló.