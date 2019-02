Fñutbol - Segunda B Aguirre se acuerda del Adarve para advertir de las dificultades que pondrá el Navalcarnero Aguirre, antes de hablar con los medios de comunicación de la ciudad. / WORD El entrenador de Unionistas afirma que afronta el partido del domingo 'sin mirar a la clasificación', porque los de Astu también estaba ahí abajo y «nos ganaron en Las Pistas» ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Viernes, 22 febrero 2019, 19:27

El técnico de Unionistas de Salamanca CF, Roberto Aguirre, puso al Adarve como ejemplo de que nunca se debe mirar a la clasificación antes de enfrentarse a un rival en su habitual encuentro con los medios de comunicación de los viernes. Y es que este domingo, a las 12 de la mañana y en Las Pistas el equipo salmantino recibe al Navalcarnero, otro equipo metido ahí abajo «que nos puede complicar mucho las cosas, por lo que yo solo me centro en que mi equipo haga las cosas bien para sumar los tres puntos·.

Aguirre reconoció que, a nivel psicológico, el punto ante la Cultural en León había ayudado mucho. «Es un punto en un campo que, a priori, parece muy complicado y nos viene muy bien», señaló

El entrenador de Unionistas también se aventuró a decir que el partido era bastante importante porque podría suponer alejar a un posible rival en el objetivo de la salvación. «Mirando la clasificación te lleva a esa reflexión. Pero lo afrontamos sin pensar en la clasificación. Buscamos ganar y encontrarnos con la victoria en casa. Queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Y después, al contenido. Para saber lo que tenemos que hacer y qué creemos que va a hacer el rival», sentenció Aguirre manteniendo su discurso.

Unos argumentos que mantuvo al calificar al rival de «complicadísimo» . «Cada domingo que me encuentro con el entrenador del equipo rival, dice también lo mismo. Está metido ahí. También el Adarve y nos ganó. El Navalcarnero es un equipo que puede ponértelo muy complicado y, aunque viene en una mala dinámica, viene de ser superior en la segunda parte al Castilla», afirmo el técnico asturiano, que reconoció, que a nivel psicológico podrían partir con ventaja porque ellos tienen más presión.

A preguntas de los periodistas, Aguirre mostró su satisfacción por la recuperación de Gallego y el gran juego que estaba dando al equipo. «Ha sido muy positivo. Ya el domingo anterior, cuando tuvo que jugar, ver que salió bien del partido y se encuentra bien… Y en León estuvo a muy buen nivel. Es un jugador polivalente, puede jugar también de central, de mediocentro o por delante en banda izquierda», aseguró, añadiendo que contaba con las mismas bajas que hace una semana, «Juanmi, Albisua y Diego. Los demás están bien y, en principio, estarían disponibles».

Las bajas de bastante duración con las que cuenta el equipo volvieron a traer a colación la idea de si hubiese sido necesario fichar a alguien más o incluso intentar hacerlo ahora. «Casi os puedo contestar como la semana pasada. Incluso esta semana ni he pensado en eso. La situación la sabemos y la sabéis vosotros. En principio, no hay ningún planteamiento. Hay un departamento que sigue jugadores y mercado y tiene controlada esa parte. De momento, ninguna novedad. Estoy centrado en el partido», reiteró una vez más Aguirre.

Para acabar su encuentro con los medios, el entrenador de Unionistas se refirió a la posibilidad de que el encuentro se juegue en el estadio Zorrilla y no en lo anexos del campo del Real Valladolid. «Me da igual. Me resulta indiferente. No tengo predilección. En los Anexos ya he jugado; en Zorilla, no. A nivel de influencia deportiva, me da igual. Entiendo que en los Anexos se va a notar mucho a Unionistas porque va a ir muchísima gente y se va a notar mucho a la afición. Me gusta esa idea porque entiendo que si tenemos una afición que suma puntos, en los Anexos es propicio. El otro lado, lo disfrutaría también pero estaríamos un poco más lejos. Sea en un sitio u otro, voy a sacar lo positivo. Lo que quiero es ir con tres puntos de este domingo a ese partido», concluyó Aguirre.