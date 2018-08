FÚTBOL - Segunda B Aguirre: «Todo es especial y hay mucha ilusión en Unionistas ante el debut en Segunda B» Roberto Aguirre, antes de la rueda de prensa en el Hotel Helmántico. / J. G. El técnico de Unionistas señala que «tenemos mucha ilusión por este primer partido ante el Pontevedra y quiero que estemos a la altura del rival» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 24 agosto 2018, 15:24

El técnico de Unionistas de Salmanca, Roberro Aguirre, señala sobre el debut de su equipo mañana en Segunda B que «todo es especial tanto por lo que nos viene ahora por delante, es el primer partido en la categoría, rodeado de muchas emociones por el sentimiento que lleva consigo este club y todos los que formados parte de él. Por eso es especial, incluida esta rueda de prensa. Tenemos muchas ganas, esperamos a este primer partido con mucha ilusión, con ganas de que llegue, aunque es cierto que se me ha hecho corta la pretemporada, a los entrenadores siempre nos gustaría disponer de más tiempos para llegar con todo más atado».

Con respecto a los tocados, el asturiano significó que «estoy muy contento, llegamos al primer partido practicamente con todos, contento con el trabajo que han hecho los componentes del staff técnico. Lo hemos conseguido salvo con Admonio por un golpe pero los demás están todos a disposición», confirmando así que el meta Carlos Molina, que durante la semana sufrió un contratiempo en una muñeca por un golpe, estará también disponible.

Sobre el Pontevedra, Aguirre expuso que «siempre es un poco incógnita lo que te puedes encontrar en el primer partido. Al rival lo tenemos analizado, los rasgos que pueda tener de la temporada pasada y de esta pretemporada, pero es el primer partido y las referencias se cogen a partir de aquí e incluso de uno mismo. Espero un partido igualado, disputado y con esa incertidumbre en un primer partido de temporada».

El club ya cuenta con más de 2.000 socios y eso para el técnico de Unionistas es «mucha reponsabilidad por ellos, la afición es parte del equipo en este club, somos todos uno, queremos darle la recompensa que merecen. El equipo va a estar muy arropado por lo que le rodea».

A Aguirre le gustaría que ante el Pontevedra «se viera la mejor cara posible de Unionistas pero tienendo en cuenta que es el primer partido es muy complicado, no estás al 100% en todo, además te falta la competición que es la que más depura. Lo que me gustaría ver del equipo es que de el mayor nivel que se pueda dar, pero quiero ver que el equipo tenga un nivel competitivo alto, a la altura del rival, que haya esa transferencia de lo que se está trabajando. Tenemos toda la ilusión del mundo»

El míster no quiso dar pistas sobre el once incial «aunque lo tengo claro, pero no hay que dar ventajas al rival, están todos a disposición pero hay que ver quién está para 90 minutos o para 10», finalizó.