El agua de consumo humano pasó por más de 8.000 análisis en 2017 Un ciudadano llena un vaso de agua del grifo de su domicilio.

El Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano de Castilla y León tiene como objetivo conseguir un control y vigilancia eficiente para evitar o reducir al máximo los posibles riesgos para la salud humana como consecuencia de las posibles contaminaciones de las aguas, según apuntan fuentes de la Consejería de Sanidad.

Durante el año 2017, según los últimos datos publicados por la administración regional, la mayoría de los boletines analíticos de la provincia salmantina (el 85%) pusieron de manifiesto que la calificación del agua era la de apta para el consumo humano, con un total de 6.886 de los 8.029 realizados.

En cuanto a la calificación de apta para el consumo con la apreciación de no conformidad, es decir, con exceso o defecto de algún parámetro, fue de 692. Asimismo, en 130 no era apta para el consumo humano, y finalmente, en 13 de los boletines emitidos se determinaba que el agua no era apta para el consumo con riesgo para la salud, que son las situaciones de mayor gravedad.

En Salamanca se han realizado un total de 8.029 análisis a lo largo del año 2017. Los de control (sobre las características físicas de la materia según las pueden percibir los sentidos, como su sabor, textura, olor y color), constituyen el tipo de análisis más frecuente (con 2.367 en 2017), seguidos de los de control en el grifo (dichos análisis tienen por objeto comprobar que la calidad del agua dentro de la red domiciliaria no sufre deterioro con respecto a la suministrada a través de la red general de distribución), con 1.741.

En este caso también sirven para valorar la influencia de los materiales de la instalación interior, así como de un defectuoso mantenimiento de la misma en la calidad del agua suministrada al consumidor, indican estas mismas fuentes en el balance de la actividad en el ejercicio anterior.

Otro dato a tener en cuenta respecto a esta labor de vigilancia del agua de consumo humano (para beber y cocinar), es el número total de zonas de abastecimiento de agua en Salamanca, que a 31 de diciembre de 2017 es de 242, lo que supone un 12,4% del total de infraestructuras de la Comunidad.

En esta estadística regional se diferencian hasta un total de cuatro tipos de infraestructuras. En concreto, las captaciones, las estaciones de tratamiento y similares (donde se incluyen las cloraciones que se hacen en depósitos), los depósitos y las redes de distribución.

En la provincia de Salamanca existen un total de 2.163 infraestructuras registradas por la Junta de Castilla y León, de ellas 655 están destinadas a la captación de agua, otras 476 estaciones de tratamiento, 570 depósitos y 462 redes de distribución.