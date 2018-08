Un agente fuera de servicio detiene a un ladrón en el paseo de la Estación Una pareja de la Policia Nacional en el centro de la ciudad. / LAYA El arrestado trató de huir de un supermercado con varios paquetes de jamón y amenazó al agente y a la dueña del local REDACCIÓN / WORD Martes, 21 agosto 2018, 13:30

Un agente de la Brigada Móvil de Madrid, libre de servicio, detuvo en la tarde de ayer a un español de 56 años como presunto autor de un hurto en establecimiento comercial del Paseo de la Estación y por atentado a agente de la Autoridad.

Los hechos se produjeron cuando el agente actuante vio, cuando estaba en el establecimiento comercial referenciado, a un individuo que estaba en la zona de embutidos, metiéndose algo entre su ropa. Fue tras él y, al pasar por la línea de caja, el joven aceleró la marcha, procediendo a darle el alto al tiempo que se identificaba como policía, mediante la exhibición de su placa y carné profesional. El joven hizo caso omiso y salió hyendo.

El agente le persiguió. Al alcanzarle, el joven comenzó a darle patadas y puñetazos a pesar de identificarse nuevamente como policía. Además, le amenazó gritando en varias ocasiones «No me toques que te mato, te vas a enterar, no me conoces y soy una persona muy mala». El agente le detuvo empleando la fuerza mínima necesaria y proporcional para reducirle.

El detenido portaba cinco paquetes de jamón en su mochila. La encargada del local los reconoció y los valoró en unos 25 euros. Y también señaló que el joven es un habitual de la zona, por lo que éste comenzó a insultarlar y amenzarla, por lo que el agente tuvo que intervenir de nuevo para separarlo, ya que tenía intención de agredirla. Un vehículo de la Policía Nacional se hizo cargo del individuo, al que le constan 50 detenciones por delitos contra la propiedad, principalmente.