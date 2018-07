Una agencia de viajes salmantina deja sin vacaciones a centenares de personas La página principal de uno de los portales de esta agencia de viajes. / WORD La empresa Wairtravel, ubicada en el Parque Científico de la USAL, operaba con varias páginas web, algunas de ellas ya cerradas EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Martes, 31 julio 2018, 11:29

La falta de liquidez y un concurso de acreedores está detrás de que una agencia de viajes salmantina, la empresa Wairtravel, que opera con páginas web como OfertasCaribe.es o Tuviajecito.com, haya dejado sin sus vacaciones a centenares de personas en toda España.

Hasta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han llegado ya algunas de las quejas, donde se detalla la cuantía del viaje programada, que son grandes cantidades al tratarse de una agencia especializada en El Caribe.

Alguno de los clientes alega que ha sido informado por parte de la empresa Wairtravel de la falta de liquidez y de estar en preconcurso de acreedores. Además, apuntan a que no tienen garantía de que se les vaya devolver el dinero ya depositado en la agencia, en ese caso, de 2.268 euros para unas vacaciones en Cuba.

En esta reclamación, presentada en el día de ayer a la OCU, manifiesta también que el propietario de la empresa no da ninguna explicación. De hecho, las formas de contacto no están operativas. En el teléfono móvil, de Salamanca, salta una respuesta automática:«Lo sentimos, no tiene saldo en su cuenta», así como en el Whatsapp, cuya última conexión es del pasado sábado, a las 11:00 horas. Los afectados lo que quieren es la devolución completa del pago efectuado.

Otra de las reclamaciones de la OCU es del 18 de julio, donde detalla su cancelación del viaje un día antes del mismo, alegando problemas con la compañía aérea. Pero un día antes recibe una llamada donde le comunican también una falta de liquidez de la empresa y que los viajes que tenían previstos quedarían anulados. En este caso, la cuantía perdida es mayor y asciende a 3.406 euros. El cliente era un padre con sus dos hijos, que también espera la devolución íntegra.

Esta agencia de viajes online tiene su sede en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca (USAL), en Villamayor, en el edificio M2. Uno de sus portales ya no está operativo, el de OfertasCaribe.es, donde tan solo se puede leer: «Web en mantenimiento, para cualquier consulta pueden contactar con 923... Disculpen las molestias». Sin embargo, la de Tuviajecito.com, todavía está operativa e incluso se puede consultar el precio de los viajes.

Además, algunos afectados ya han creado foros específicos en internet y un grupo de Whatsapp para compartir información que van obteniendo de la empresa y los pasos a seguir a partir de ahora.

En su presentación, esta empresa, creada en 2015, de define como una agencia de viajes especializada en el Caribe, «con más de 180 hoteles en 15 destinos diferentes». Se presentan como un equipo de agentes con años de experiencia a sus espaldas. Desde la OCU recuerdan que en el caso de estafas, como la vivida por estos viajeros, lo primero es presentar una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional, y es muy importante conservar cualquier documentación.