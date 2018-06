La Agencia Estatal de Investigación espera mejorar con Sánchez Marina Villegas (izquierda), durante su visita de ayer a Salamanca. / LAYA Su directora, Marina Villagas, confirmó ayer en Salamanca que dicha Agencia no se verá afectada por los cambios ministeriales REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Jueves, 14 junio 2018, 12:14

La directora de la Agencia Estatal de Investigación, Marina Villegas, afirmó ayer, con respecto a los «vaivenes políticos» de las últimas semanas, que espera que el organismo que dirige «vaya a mejor» con el nuevo Gobierno, puesto que «según han expresado el presidente y los ministros, tienen la voluntad de tener la ciencia más en la agenda».

No obstante, Villegas reconoció que la Agencia Estatal de Investigación «no debe sufrir con los vaivenes políticos porque tiene una estructura compacta, que se mueve entera de un Ministerio a otro, y a la que no afecta el cambio de Gobierno a nivel de reorganización interna».

Recordó asimismo que «la dirección de la Agencia no depende del nombramiento de un ministro, para que no fuera dependiente de los gobiernos, y se hizo por periodos de tres años para no coincidir con las elecciones generales». Además, su financiación depende de la Administración General del Estado, y sus fondos proceden «en un 75% de lo que ahora es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y de convocatorias competitivas» a nivel nacional y europeo.

Villegas realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa previa a la presentación del nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 en la Universidad de Salamanca, donde recordó que dicho plan está integrado en «la Estrategia Española en Ciencia, Tecnología e Innovación» y que cuenta con cuatro pilares: «promoción del talento y su empleabilidad, generación de conocimiento, liderazgo empresarial e investigación orientada a los retos de la sociedad», según recoge Ical.

Durante su intervención, Villegas también mencionó como novedades del plan el establecimiento de los proyectos de investigación a tres años, la identificación de los proyectos destinados a jóvenes investigadores como «un programa de captación de talento», la transformación de los proyectos de excelencia en «proyectos de generación de conocimiento, porque hay que financiar también la ciencia buena, no solo la excelente», y el impulso de una categoría para financiar infraestructuras intermedias, entre los ICTS y los pequeños equipos de innovación.

Todo ello dentro de los «objetivos globales» del plan, entre los que se encuentra favorecer la información y formación de recursos humanos en I+D+i, fortalecer el liderazgo científico, activar la inversión privada en I+D+i, promover un modelo de investigación abierto y responsable y coordinar de forma eficaz las políticas de investigación y su financiación a nivel regional, estatal y europeo, con el fin último de «hacer ciencia por y para la sociedad»».

En cuanto a la convocatoria del Centro Internacional sobre Envejecimiento, al que pertenece la USAL, el director-gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Óscar González Benito, informó que se presentaron «un total de 52 programas coordinados en los que se engloban 136 proyectos» dentro de líneas de investigación como personas mayores y desarrollo o entorno asistencial y apoyo.

El total de propuestas engloba a 490 investigadores para una cantidad solicitada de 5,2 millones de euros, si bien «solo se podrá financiar hasta 600.000 euros». Para ello, el Cenie llevará a cabo un proceso de evaluación en el que participará también la Agencia Estatal de Investigación.