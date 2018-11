FÚTBOL - Segunda B Aficionados de Unionistas reivindican por redes el #UnionSoloHuboUna antes del derbi con el Salamanca CF Parte del comunicado lanzado por aficionados de Unionistas. Seguidores del equipo local han lanzado un comunicado que está teniendo una amplia repercusión antes del partido de este domingo en Las Pistas JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 19 noviembre 2018, 21:44

Este domingo se disputa en Salamanca el derbi de Segunda B entre equipos de la capital: Unionistas CF, club creado en 2013 para honrar la memoria de la desaparecida UD Salamanca, y el Salamanca CF -hasta este pasado verano CF Salmantino -también nacido en 2013, club que tiene el uso del nombre, el himno y el escudo de la desaparecida UDS tras comprarlo en el concurso de liquidación de la extinta UDS.

La lucha por los símbolos y lo que representa cada club ha sido constante desde siempre y hoy un grupo de seguidores de Unionistas ha sacado un comunicado por redes sociales que está teniendo una amplia repercusión. De hecho el comunicado ya se ha hecho un hueco entre los hastag más mencionados en los últimos minutos a nivel nacional.

Se titula, el derbi de los 50 metros. Es el siguiente

La Unión Deportiva Salamanca SAD, conocida popularmente como UDS, desapareció en junio de 2013. Una deuda de 23 millones de euros puso fin a 90 años de historia, dejando un enorme vacío en el fútbol de la ciudad. Cinco años después Salamanca tiene dos nuevos equipos en 2aDivisión B, y esta semana se enfrentan en el que ya es conocido como «el derbi de los 50 metros», partido que va a disputar como equipo visitante el CF Salamanca UDS.

Actualmente este club está tratando de suplantar la identidad del equipo extinguido, y no muestra tapujos en proclamarse como su legítimo heredero, lo cual ha derivado que entre los dos equipos más importantes de la ciudad de Salamanca exista una rivalidad que va mucho más allá del ámbito deportivo, llegando a provocar enfrentamientos que han desgastado relaciones entre amigos, vecinos e incluso familiares.

Sin embargo, el club ahora denominado CF Salamanca UDS no es el primer intento de suplantar a la Unión Deportiva Salamanca. Los planes de refundación comenzaron el mismo año de su desaparición, con el proyecto de Salamanca Athletic Club, bloqueado por la RFEF.

En paralelo a este proyecto se fundó el CD CF Salmantino, un nuevo club que en los meses posteriores se intentaría hacer pasar por el CD Salmantino, el antiguo equipo filial, extinguido junto con la UDS. Este club empezó compitiendo en 3a División, ocupando la plaza que había dejado libre el CD Salmantino durante las temporadas 2013/14 y 2014/15.

Sin embargo, tras la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Salamanca a fecha de 23 de diciembre de 2014, la Federación de Castilla y León de Fútbol comunicó que «el C.F. Salmantino nunca debió ocupar las categorías dejadas por la UD Salamanca SAD y sí las categorías correspondientes a los equipos de nueva creación». Esto tuvo como consecuencia directa el descenso de categoría del CD CF Salmantino a la 1a División Provincial de Salamanca, donde comenzó su andadura en la temporada 2015/16.

Tras una exitosa trayectoria deportiva, este equipo ha conseguido ascender en sólo 3 temporadas a 2aDivisión B. Durante este período, el club ha tratado por todos los medios de asemejarse en lo máximo posible a la Unión Deportiva Salamanca. No sólo ha cambiado recientemente su nombre, pasándose a llamar CF Salamanca UDS, si no que a día de hoy está utilizando como propio su escudo, su himno y sus colores, además de jugar en su antiguo estadio utilizando campañas de publicidad las cuales incluyen lemas como «Vuelve la Unión», «La Unión ya está en el Helmántico» o «Nunca nos fuimos».

De lo que este club no se considera heredero es del grueso de las deudas contraídas por la extinta UDS, y los mecanismos previstos por la RFEF en su Reglamento General (art. 104) no han evitado en este caso concreto el intento de refundación, hecho que le otorga enormes ventajas competitivas respecto al resto de equipos, tanto en la presenta temporada en 2a División B como en las anteriores. Las refundaciones constituyen un fraude, no sólo al fútbol y a sus aficionados, sino también al Estado español, forzado a asumir los impagos a instituciones como la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, así como a los acreedores del club extinto por parte del Fondo de Garantía Salarial.

Salamanca volverá a vivir este año dos partidos que nunca deberían jugarse. Dos partidos en los que una parte importante de los aficionados al fútbol de la ciudad nos hemos visto forzados a posicionarnos en contra de un club que utiliza como suyos el nombre y el himno de nuestro equipo de toda la vida, y sufrimos cada vez que vemos ese escudo por los campos de fútbol. A todos nos hubiera gustado que la Unión no se hubiera tenido que ir, pero hemos tomado la firme decisión de posicionarnos frontalmente en contra de lo que representa el equipo que visita las Pistas del Helmántico este fin de semana.

Nuestro objetivo con este escrito es transmitir que, en nuestra opinión, este club ha nacido con la intención de obtener un beneficio a costa de la desgracia de un equipo desaparecido y de la nostalgia de unos aficionados huérfanos de fútbol en su ciudad. Desde aquí no tenemos ninguna duda de que el CF Salamanca UDS tiene todo el derecho a competir, pero consideramos que debe hacerlo siempre y cuando sea bajo una identidad propia y original.

No queremos dejar pasar la oportunidad de denunciar públicamente esta situación antes de que el paso del tiempo termine por consumar este fraude. Creemos que la historia de la UDS debe conocerse y respetarse, por lo que si hay algo que tenemos claro, es que #UnionSoloHuboUna