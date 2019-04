Advierten de que los jóvenes «ven mucho más normalizado el juego» La psicóloga Marina Wobbeking se dirige a los alumnos. / LAYA La media de edad de los ludópatas ha bajado hasta los 20 años y los psicólogos explican que es algo «que le puede pasar a cualquiera» D. BAJO / WORD SALAMANCA Martes, 9 abril 2019, 11:58

La proliferación de páginas web y de casas de apuestas deportivas ha puesto en alerta a las instituciones. El Ayuntamiento, en colaboración con el Servicio de Asistencia Psicológica de la Universidad Pontificia, ha organizado charlas formativas en once centros educativos de la capital para que sus alumnos conozcan los riesgos del juego. Un total de 605 escolares recibirán dicha charla durante este curso académico.

La psicóloga Marina Wobbeking departió ayer con estudiantes del colegio San Estanislao de Kotska. Durante su exposición les habló de los juegos de azar y las apuestas deportivas, analizó los factores de riesgo a los que se enfrenta y les explicó cómo protegerse. El objetivo de las charlas es «informarles y que sepan lo que hay desde la perspectiva de un profesional, que se genere una reflexión» y que sean conscientes de que la ludopatía no depende ni de la edad ni de los ingresos. «El problema del dinero es que se pueden apostar cantidades ínfimas. ¿Quién no tiene uno o dos euros? Y no por apostar poco hay menos riesgo».

Los jóvenes actuales «ven mucho más normalizado» el juego. «Creen que socialmente está bien visto y tienen una ilusión de control y una baja percepción del riesgo» . De ahí que sea importante invitarles a reflexionar. «Ponemos el ejemplo de las personas en tratamiento. Hay gente muy joven, de 15 años. Tienen la idea de que no les va a pasar porque son maduros, pero no es así. Le puede pasar a cualquiera».

«El mensaje de la publicidad es que con las apuestas puedo ser famoso y ganar dinero, y eso es erróneo»

En la Asociación Salmantina de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Asaljar) trabajan con cuatro grupos de unas 30 o 40 personas «y la media es de 20 años. Una de cada 5 personas desarrolla esa dificultad. Queremos que ven que es más real de lo que parece». Así las cosas, la experta constata «mucho descenso» en la edad media de los adictos al juego. Desde la implantación de las nuevas tecnologías «se puede apostar en cualquier sitio» y en cualquier momento. «Y cada vez hay más casas de apuestas».

Finalmente, cree que la publicidad de los juegos de azar «sería una de las variables a reducir» para aminorar el repunte de la ludopatía. En los anuncios aparece gente famosa que apuesta y tiene un gran estatus social. «El mensaje que llega es que a través del juego puedo ser famoso, ganar dinero y tener una clase social alta, y eso es erróneo».

Plan municipal

La concejala de Educación, Carmen Sánchez Bellota, reconoció que «preocupa» la posibilidad de que los jóvenes caigan en la ludopatía e insistió en que «queremos que tengan la información» y los criterios sobre las adicciones. «Todos los adolescentes están acostumbrados a jugar por internet y 'online', pero no saben de los peligros de engancharse a esos juegos y queremos que conozcan los criterios y condiciones para que lo puede ser un juego de ocio sea algo más peligroso. Prevenir es el factor más importante». El Ayuntamiento está elaborando un plan específico para adicciones con el que combatir estos problemas.

Los destinatarios son alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Los centros participantes son: el instituto Venancio Blanco, el Amor de Dios, Teresianas, Salesianos San José, Antonio Machado, Fray Luis de León, Fernando de Rojas, Maestro Ávila, Santísima Trinidad, San Estanislao de Kotska y San Juan Bosco.