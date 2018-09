FÚTBOL - Segunda B Adrián Llano: «Quiero evitar el quirófano a corto plazo aunque me opere luego» Adrián Llano, con el hombro derecho dolorido, en el suelo ante el Atlético B. / MANUEL LAYA El medio de Unionistas, lesionado en el hombro derecho ante el Atlético B, confía en evitar la operación para volver cuanto antes al campo JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 11 septiembre 2018, 16:08

Que Unionistas de Salamanca no está teniendo fortuna en el arranque de la temporada en Segunda B con las lesiones es más que un hecho. Así tras los diversos problemas en la pretemporada -de los centrales titulares solo Ayoze ha disputado un choque liguero mientras que Admonio no ha debutado aún-, ahora es Adrián Llano el que estará un largo periodo de ausencia de los campos. El centrocampista sufrió una mala caída en el partido del domingo ante el Atlético de Madrid B y, como mínimo, estará mes y medio de baja si no pasa por el quirófano, algo que se decidirá este miércoles una revisión que pasará el asturiano en Madrid.

«Iré a Fremap, imagino que me harán una resonancia o TAC para valorar con todas las pruebas cómo está la articulación. Y en función de la estabilidad o no que tenga, pasar o no por el quirófano o si me valdría con un tratamiento conservador», explica el jugador sobre su hombro derecho.

La lesión fue un infortunio porque «fue en una jugada en la que recibí un pase por dentro de Piojo, controlo e intento contactar con Carlos de la Nava pero la corta el defensa; el balón se queda a medio camino entre los dos, yo voy a meter la pierna, el defensa va al suelo y toca el balón un poco antes. Amí se me queda el pie enganchado entre sus piernas y cuando intento sacarlo me tropiezo y me caigo pero no me da tiempo a poner la mano para amortiguar el impacto y caigo encima del hombro», relata Adrián Llano, que es una zona ya dañada y operada la pasada campaña en las filas del Caudal. «La caída fue muy similar. Me pusieron la zancadilla por detrás, me tropecé y tampoco pude poner la mano y caí con el hombro. Al coincidir casi con el final de la Liga me perdí solo los últimos nueve partidos y el periodo de recuperación total fue de unos tres meses», dice.

Lo primero que se le pasó por la cabeza a Llano es que «me di cuenta de que algo no iba bien por el dolor que noté. Entró el fisio y más por las ganas de que no fuera nada terminé la primera parte pero en el vestuario ya me di cuenta de que si no era lo mismo era muy similar a lo que había tenido». «Las lesiones siempre vienen en los buenos momentos. Cuando no estás jugando no llegan y menos de este tipo. Pero las lesiones forman parte del fútbol, son cosas que pasan. Es mala suerte porque tener la misma caída dos veces y no es una lesión que se dé mucho en el fútbol, que es más de rodillas o tobillos. Hay que asumirlo», añade el medio.

Ahora estará como mínimo mes y medio mínimo de baja:«Si se opta por el tratamiento conservador serán unas tres semanas con el hombro inmovilizado y luego ver la movilidad que se ha perdido y empezar la recuperación, así que calculo unas seis semanas. Yo lo que quiero es evitar el quirófano a corto plazo; luego si por lo que sea más adelante hay que intervenir la articulación ya llegando al final de la temporada, pues se haría. Ojalá pueda tirar con un tratamiento conservador aunque luego me tenga que operar más tarde».

«Me da rabia porque me estaba encontrando muy cómodo en el campo, el equipo ha arrancado bien en estas primeras jornadas y ha cogido muy bien lo que quiere el míster, sólido, que defiende bien y concede pocas ocasiones al rival. Yo sé lo que el míster quiere de mí, ya coincidí con él en el Lealtad y al final sé que tengo su confianza y me da rabia después de haber empezado tan bien. Hay que tomarlo como un parón para volver lo antes posible», se lamenta.

Unionistas se ha adaptado muy rápido a Segunda B y eso es la parte positiva para Llano de este arranque. «Tanto los jugadores que se quedaron del año pasado como los que se han firmado esta temporada son todos muy competitivos y en esta categoría se trata de eso, de competir y que cuando llegue el domingo se compita con el rival. Queda mucho y es muy largo pero vamos por el buen camino», finaliza.