Baloncesto Andrea Vilaró llega a Avenida «para superar muchos retos» Andrea Vilaró, posa con la ropa de entreamiento de Avenida, en la cancha de Wüzburg. / MANUEL LAYA La jugadora catalana fue presentada por Jorge Recio y el entrenador del equipo, Miguel Ángel Ortega REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Miércoles, 28 agosto 2019, 19:07

«Era una jugadora que veníamos siguiendo desde hace mucho tiempo», reconocía el presidente de Perfumerías Avenida, Jorge Recio. «Cuando la oportunidad se presenta, la decisión es fácil», replicaba Andrea Vilaró. Dos partes, pues, «condenadas» a entenderse tarde o temprano y ese momento ha llegado para esta temporada 2019-2020... como poco.

La jugadora catalana ya ejerce con la mayor ilusión como azulona, y como tal ha sido presentada hoy ante los medios de comunicación.

«Todos teníamos muy claro que queríamos a Andrea Vilaró en Avenida», aseguraba el mandatario azulón, primero en tomar la palabra para presentar a la jugadora. «Su carácter, energía, talento y su alegría que se contagia en el vestuario son cosas que este equipo necesita. No hay muchas jugadoras como ella en España y Avenida quiere tenerlas», explicaba Recio.

Con todo el mundo de acuerdo en la necesidad de incorporarla, sólo hacía falta la intención de la jugadora, «y nos lo puso muy fácil y rápido», desvelaba el presidente. Eso en el pasado reciente, pero Andrea ya es presente y, como expresaba Jorge Recio, «ojalá sea el primero de muchos años con nosotros».

«Avenida es un club grande, con mucha historia, no hubo mucho que pensar», reconocía la protagonista, Andrea Vilaró al arrancar su intervención. Sus deseos, firmes pero realizables, «quiero ayudar en lo que pida Miguel, aportar todo lo que ha dicho el presidente y conseguir crecer de la mano tanto yo como el club el tiempo que esté aquí».

Sensata ante los micrófonos, Vilaró no parece temer la presión, «Avenida siempre tiene presión, sea el año que sea. Se puede perder y ganar pero siempre vamos a estar ahí, tenemos retos importantes como recuperar la Liga y, por qué no, llegar lejos en la Eurocup», competición que ilusiona a la jugadora, «nunca he jugado doble competición, entiendo que para el club y para todos fuera un palo al principio por no jugar la Euroliga, pero es un reto bonito», señalaba.

Y también entre sus retos el de ganarse un puesto en una plantilla compensada, «la competencia beneficia al equipo, hace que nos esforcemos y el problema lo tendrá Miguel. Una plantilla con grandes jugadoras, si trabajamos al 100%, será una bonita competencia», sentenciaba Vilaró.

El técnico con el «bendito» problema de la competencia, Miguel Ángel Ortega, tiene a una de sus piezas codiciadas, «estoy muy contento de que Andrea esté aquí, siempre ha sido una jugadora que me ha llamado la atención y a la que veía con muchas posibilidades, algo que su trayectoria ha confirmado», explicaba el técnico. «Transmite liderazgo, garra, empuje, que es algo que estamos buscando, jugadoras que conecten con la grada y transmitan pasión por pertenecer a un club», finalizaba Ortega.