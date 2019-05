FÚTBOL - Segunda B Admonio se va al Numancia agradecido por uno de los mejores años de su vida en Unionistas CF Admonio besa el escudo de Unionistas tras el último partido de Liga. / María Serna El central, traspasado al equipo soriano en el mercado invernal, señala que «he podido conocer a grandes personas que me ayudaron a crecer como persona y como futbolista» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 22 mayo 2019, 16:59

Admonio Vicente, central de Unionistas CF de Salamanca que fue traspasado al CD Numancia de la Segunda División en el pasado mercano invernal pero que siguió en el club charro hasta el final de la presente campaña, se ha despedido de Salamanca, de su club y de su afición con un mensaje en sus redes sociales.

El defensa de Guinea-Bisáu señala dice estar «muy triste para mi tener que despedirme de un club como Unionistas CF. Agradecer que me he sentido muy querido desde el primer día que llegué ha sido una temporada intensa y muy bonita a la vez, siento que estoy dejando una parte de mi en Salamanca ,pero tengo la certeza de que cuando eche la vista atrás siempre recordare los buenos momentos vividos en este club tan grande, donde he pasado una de las mejores etapas de mi vida donde he podido conocer a grandes personas que me ayudaron a crecer como persona y como futbolista. Solo tengo palabras de agradecimiento a mis compañeros, cuerpo técnico, afición y directiva por haberme hecho sentir como en casa y ahora como todo en la vida, continúa y yo seguiré otro camino. Pero siempre, y digo siempre, llevaré a mi Unionistas CF en el corazón».