Sin acuerdo entre los grupos, la ubicación del mercadillo de Ciudad Rodrigo se decidirá en el pleno La concejal Soraya Mangas revisa los votos de la consulta popular junto a técnicos municipales. / S.G. CIUDAD RODRIGO Si no se producen cambios de última hora, el asunto se debatirá en la sesión del próximo miércoles día 7 de noviembre SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Miércoles, 31 octubre 2018, 12:49

El futuro del mercadillo de los sábados sigue en el aire en lo que a ubicación se refiere, aunque es verdad que cada vez parece más cercano que se quede donde está, en el barrio de San Pelayo, junto a la zona de los toriles.

El pleno que se ha convocado para el próximo miércoles, día 7 de noviembre, incluirá entre sus puntos, salvo cambio de última hora, la ubicación del más del centenar de puestos, pues «es algo que así ha recomendado el secretario y no llevarlo a la Junta de Gobierno Local», confirmó la edil de Ciudadanos Soraya Mangas.

El acuerdo no se ha producido entre los grupos después de muchos debates y propuestas fallidas, ni siquiera entre los socios del tripartito ya que Izquierda Unida-En Común se ha desmarcado del traslado propuesto por Ciudadanos a la zona de las pistas de atletismo del barrio del Puente y que, en principio, sí que apoyaría el Partido Socialista, tal y como se ha ido comprobando en las distintas comisiones celebradas.

Por lo tanto, solo cabría la vía de la abstención por parte de IU-En Común para facilitar el traslado pues sus votos en contra se sumarían a la previsible negativa del Grupo municipal Popular.

«Es un problema que está ahí y si no se pone una solución, ahí va a seguir», insistió Soraya Mangas, «el cambio de lugar no es un capricho, es un problema que está enquistado desde hace muchos años».

En la actualidad existen 31 puestos que mantienen deudas con el Ayuntamiento y que a día de hoy suman 28.048 euros. A ese dato hay que sumar otros cinco puestos que deben cuotas desde el año 2013 y que, a pesar de que ya no se instalan, no se han dado de baja.

«Esa es la deuda al cierre del anterior trimestre pero es evidente que aumentará en el próximo», reconoció Soraya Mangas.

El trabajo para el traslado de ese mercadillo comenzó «hace muchos meses» y no se puede olvidar que, incluso, se ideó implicar a la ciudadanía convocando una votación popular que no tuvo demasiado poder de convocatoria. Siempre se dijo que el resultado no sería vinculante pero sí orientativo y las personas que votaron se decantaron por la zona de las pistas de atletismo.

En concreto, en esa votación participaron un total de 211 personas, registrándose 105 votos a favor de que se ubicara en las pistas de atletismo del barrio del Puente; 71 votos en el helipuerto del centro de especialidades; 22 en blanco y 13 nulos. Tal y como se expuso en las bases aprobadas por la comisión correspondiente, el resultado sería vinculante siempre y cuando la participación alcanzara el 10%.

La otra opción que se barajaba era la del polígono de los Chabarcones, con la oposición frontal del empresariado de la zona.

Habrá que esperar al pleno para ver qué deciden los grupos.