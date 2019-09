«Todas las actividades se van a concentrar en tres días» José Miguel Mata en el frontón del pueblo, que se ha convertido en seña de identidad. / M.J. GUTIÉRREZ SORIHUELA Los vecinos disfrutarán de sus fiestas en honor del Cristo de Valvanera del viernes al domingo M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD SORIHUELA Jueves, 12 septiembre 2019, 19:41

Tan sólo han pasado unas semanas desde que Sorihuela celebrara su semana cultural y sus fiestas de verano y ya está inmersa en las celebraciones del Cristo de Valvanera, al que tienen gran devoción en el municipio. La alcaldesa, Nieves García, habla de estas fiestas y también de gestión municipal.

-¿Cuentan con alguna novedad las fiestas de este año?

-No, son como todos los años, con los bailes, procesiones, novenas, actividades infantiles. La única novedad que se podría resaltar es que se van a concentrar todas las actividades en tres días: viernes, sábado y domingo; por lo que prácticamente todo irá contrarreloj.

-¿Quién organiza estas fiestas, el Ayuntamiento?

-Las organiza el Ayuntamiento y cuenta con la colaboración de la comisión de Festejos, la Asociación de Cultura, la parroquia, el grupo Velaí con sus danzas... Se podría decir que colabora todo el pueblo. También los mayordomos, que se encargan de los gastos de las flores para el Cristo y de los dulces, mientras que el Ayuntamiento paga las verbenas y charangas, el cine, las actividades infantiles.

-¿Qué acto es para usted el más importante?

-El día del Cristo, tanto la misa de la mañana como la bajada de la talla a la ermita por la tarde, que son actos a los que va mucha gente.

-¿Por qué una persona que no conozca Sorihuela debería ir durante sus fiestas?

-No sólo en fiestas debería conocerlo cualquier día, porque es un enclave muy bonito de la provincia; por lo imponente de su iglesia, el verde que tenemos por todas partes... Y durante las fiestas por el fervor y cariño que se le tiene al Cristo y cómo se expresa ese día; pero también por lo que significa de reencuentro entre personas de todas las edades, y porque somos gente muy acogedora.

-En otro orden de cosas, y hablando de gestión municipal, son ya seis legislaturas las que lleva en el Ayuntamiento y los vecinos siguen apostando por usted. Me imagino que estará muy satisfecha por ello.

-Lo que siento es satisfacción y responsabilidad hacia el pueblo, que lleva votándome durante tanto tiempo, seis legislaturas y por mayoría. Por eso siento un gran cariño y respaldo, al que hay que responder con mucho trabajo para poder dar una respuesta favorable a la confianza que han depositado en nosotros. También quiero agradecer la colaboración de la oposición.

-¿Qué proyectos se plantean para los próximos cuatro años?

-Algo que llevamos en el programa electoral como es finalizar el centro de día e intentar que la industria se instale en el municipio. Nos gustaría hacer casas de protección oficial, porque hay mucha gente que trabaja en Guijuelo y en pueblos del entorno que solicitan el poder venir a vivir aquí, por lo que necesitamos viviendas; y también que venga gente joven con hijos para que se vuelva a abrir el colegio, que ahora se utiliza para clases para adultos y actividades de la asociación.

En estos cuatro años hay muchas cosas por hacer: asfaltar, poner puntos de luz, mejorar el saneamiento y alcantarillado; mejorar la parte baja del Ayuntamiento con el cambio de puertas y ventanas, cambiar la calefacción por otra más económica...

Pero aunque tengamos muchos proyectos y cosas por hacer, el día a día es el que decide en un municipio como éste, depende de si hay averías, cosas urgentes...

Por otro lado, estamos pendientes de que la Junta de Castilla y León permita el enganche al pantano de Navamuño, para tener agua en los meses de verano, que este año hemos tenido unos días críticos por una avería y hemos tenido que pedir cisternas en julio y poner en marcha un sondeo que llevaba parado cinco o seis años. También queremos hacer un punto limpio controlado, que tendrá que ser cerrado y tenemos que decidir el lugar.

-Tras las elecciones municipales llegó el verano y enseguida las primeras fiestas, ¿les ha dado tiempo a desarrollar alguno de sus objetivos?

-Cuando pasen las fiestas empezaremos a funcionar 'en serio' porque el verano, con la avería del agua, las fiestas, poco se ha podido hacer, aunque ha sido agotador del 20 de julio al 20 de agosto, porque la población del municipio se ha multiplicado por cinco y la demanda de servicios ha sido mucho mayor. El Ayuntamiento ha tenido que estar al servicio del pueblo las 24 horas, con el secretario de vacaciones; por eso no entiendo cuando hay propuestas que hablan de eliminar los ayuntamientos, cuando las corporaciones somos los únicos que no cobramos y no hacemos gasto. Entiendo que se quieran compartir los secretarios, pero no eliminar los consistorios. Ya hemos perdido bastante hasta ahora, ya no viven en los pueblos ni médicos, ni maestros, ni sacerdotes ni secretarios... ninguno, y todos ellos se implicaban en la actividad cultural de los lugares donde vivían. Ahora, si quieren eliminar a los alcaldes, ya pueden ir cerrando los pueblos.