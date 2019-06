Más de 3.400 niños participan en la Campaña de Verano del Ayuntamiento Los niños que acuden al Centro Julián Sánchez 'El Charro' están creando viseras con material reciclado. / LAYA El programa de actividades, que se desarrolla en los CEAS de la capital, busca conciliar la vida familiar y laboral durante las vacaciones ROSA M. GARCÍA / WORD SALAMANCA Miércoles, 26 junio 2019, 11:39

Un total de 4.325 niños y niñas participan desde esta semana y hasta el mes de septiembre en las actividades organizadas por el Ayuntamiento en la Campaña de Verano 2019, que ha ampliado tanto plazas como horarios y centros para desarrollar el programa. Todos los Centros de Acción Social (CEAS) acogen diferentes actividades, organizadas por quincenas.

'Apúntate al Verano', que así se denomina la campaña, «es una de las iniciativas estrellas de la Concejalía de Familia e igualdad de Oportunidades para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los salmantinos durante el verano», explicó la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, durante su visita ayer a las actividades que se desarrollan en el Centro Julián Sánchez 'El Charro', donde acuden 60 niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y 10 años.

El programa de este año ha incrementado en 165 el número total de plazas en relación al verano pasado y, además, se desarrolla en todos los CEAS. Está dirigido a niños y jóvenes entre los 8 y los 35 años, ya que una parte de la campaña depende de la Concejalía de Juventud, que «proporciona actividades de ocio a los más mayorcitos, a partir de los 13 años», con un total de 195 plazas.

«Esto permite que niños y familias tengan la posibilidad de conciliar su trabajo con la vida familiar que es lo más importante», explicó Suárez, que destacó, además, la ampliación de los horarios de 'madrugadores' y 'tardones'.

«En definitiva, de lo que se trata es proporcionar a las familias de Salamanca una oportunidad y un recurso para puedan trabajar en la época en la que no hay cole, y saber que los niños no solo están cuidados, sino que están dentro de un programa socio-educativo que les va a permitir seguir aprendiendo mientras juegan, además de trabajar en valores tan importantes como la socialización». Para la concejala, este programa, que se prolonga hasta la primera semana de septiembre, es uno de los más valorados dentro de las ofertas del Ayuntamiento. Para futuras convocatorias, añadió, «el propósito no solo es reforzarlo, sino analizar en qué podemos mejorarlo y realizarlo» en la próxima edición. «Una de las cosas que tenemos que analizar es si necesitamos ampliar espacios, que posiblemente así sea, aunque este año no ha habido ningún niño que se haya quedado sin plaza; todas se han ocupado y todos niños que lo han solicitado están dentro programa en los periodos para los que lo pidieron», aseguró.

También, añadió, tienen que valorar si están bien cubiertas las necesidades. En este sentido, se refirió al incremento de la demanda que se viene produciendo durante el mes julio, «hay que valorar si es necesario ampliar; hasta ahora se han cubierto todas las necesidades, pero hay que mirarlo en previsión de esa línea en alza y valorar si próximo año se ofrecen nuevos espacios en julio».

Las actividades se desarrollan por quincenas y dependen de las edades de los niños. «Se basan en programas desarrollados por expertos en función de las edades, que integran actividades lúdicas con actividades de aprendizaje; por ejemplo, en esta quincena en este centro ('El Charro') se está trabajando de manera lúdica en habilidades para enfrentarse al verano». Así, por ejemplo, los 60 menores están «creando viseras con materiales reciclados, para entender lo importante que es protegerse del sol durante le verano».

Lograr un Gobierno estable

En otro orden de asuntos y respecto al nuevo periodo en el Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez aseguró que todos tiene claro un objetivo, que «esto funcione bien y que Salamanca tenga un Gobierno estable. Lo estamos consiguiendo en estos primeros días, que están marcando la línea que queremos para los próximos años, y estoy orgullosa y tranquila porque vemos que vamos a conseguir ese Gobierno estable, cuyo único objetivo sea el bien de los salmantinos».