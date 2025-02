Zorilla como escenario para que el Real Valladolid se enganche al milagro de la salvación

Las jornadas pasan y el margen se estrecha. El Real Valladolid boquea como colista de la Primera División y cada partido sin sumar supone un ... clavo más en el ataúd del descenso. El 'efecto Diego Cocca' se reduce a los tres puntos logrados en Zorrilla ante el Betis, en un partido donde aparecieron rayos de esperanza... velados rápidamente con la derrota ante el Espanyol en Cornellá (2-1) y la dureza del calendario posterior, donde Real Madrid, Villarreal y Rayo Vallecano dejaron en la lona sin muchos problemas a un Pucela cada vez más magullado. Sin embargo, cada jornada ofrece una oportunidad de redención y el partido de este domingo ante el Sevilla FC en Zorrilla (16:15 horas) puede servir para encontrar algo de oxígeno en la oscuridad del pozo.

Los números del Real Valladolid (colista, 15 puntos) invitan a la desesperanza, pero el Pucela también puede aferrarse a su condición de local ante un conjunto hispalense que palidece mucho en sus desplazamientos. El conjunto que entrena Xavi García Pimienta sólo ha sido capaz de atar dos triunfos en los once partidos disputados como visitante (cuatro empates y cinco derrotas completan su hoja forastera).

En este contexto, el Real Valladolid puede aprovechar las viejas inercias mostradas en el único triunfo liguero de Cocca hace cinco jornadas (contra el Betis, otro conjunto sevillano) y frenar la descomposición acelerada que atraviesa en múltiples facetas (incertidumbre institucional en pleno proceso de venta, debilitamiento deportivo tras el mercado invernal, irritación máxima de una afición exasperada...).

Alineaciones probables Real Valladolid CF Hein; Luis Pérez, Aidoo, David Torres, Candela; Nikitscher; Iván Sánchez, Grillitsch, Mario Martín, Anuar; Latasa o Sylla

Sevilla FC Nyland; Carmona, Gudelj, Kike Salas, Pedrosa; Juanlu, Agoumé, Sow; Lukébakio, Isaac Romero, Vargas.

Árbitro Alberola Rojas (comité Castilla-La Mancha), con Pizarro Gómez en el VAR.

Estadio, hora y televisión José Zorrilla, 16:15, DAZN

El Real Valladolid necesita ganar como sea al Sevilla (decimotercer clasificado, 28 puntos) para evitar que sigan propagándose todos los incendios y Zorrilla queda como único asidero para engancharse a la lucha por el milagro de la salvación. Diego Cocca lo apuntó en la rueda de prensa previa: «Estamos en casa y el apoyo de la gente nos puede dar un plus porque el equipo ya lo ha demostrado. Cuando la gente nos apoya, el equipo se entrega. Así que ojalá podamos tener esa sinergia que necesitamos y saquemos un buen resultado», subrayó el entrenador blanquivioleta.

Cocca tendrá que resolver un 'sudoku' para conformar un once del que se caerá el sancionado Marcos André, lo que llevará a la titularidad como delantero centro a Juanmi Latasa (aún por estrenarse como goleador en Liga con la camiseta del Pucela) o Mamadou Sylla (los dos únicos tantos que ha marcado este año han llegado desde el punto de penalti). A los delanteros les cuesta horrores encontrar remates en condiciones porque el equipo no es capaz de generar el caudal ofensivo necesario. Pero es que, además, las escasas ocasiones acaban con frecuencia en el limbo, como sucedió en el remate claro que falló Latasa la pasada jornada en Vallecas ante el Rayo.

Al rompecabezas del Pucela no le encajan las piezas y la defensa sigue presentando descosidos, que son incluso mayores en la demarcación de lateral izquierdo. La venta de Lucas Rosa al Ajax de Ámsterdam ha privado al equipo de un futbolista sólido, aunque fuera a pierna cambiada. El experimento de David Torres (reconvertido en Vallecas desde su puesto natural de central ) y el fallido debut del recién incorporado Adam Aznou en la segunda parte (el hispano-marroquí demostró estar muy verde en defensa) complican una parcela del campo que el Sevilla atacará con el siempre incisivo Dodi Lukébabio, el máximo goleador de los hispalenses (nueve tantos hasta la fecha). Las alternativas de Cocca pasan por cambiar el dibujo (con una posible línea de cinco donde las coberturas en la zona se multipliquen) o utilizar a otro lateral derecho (como Antonio Candela) a banda cambiada.

El Real Valladolid ha arrastrado durante toda la semana las incógnitas de Javi Sánchez y Anuar Mohamed Tuhami. El central madrileño se retiró ante el Rayo con molestias físicas y finalmente no entró en la citación de Cocca, a la que vuelve Eray Cömert tras su lesión. Anuar recibió un golpe que empeoró con los días y le mantuvo apartado, pero sí fue incluido ayer en la lista de convocados, con la previsión de que ocupe de nuevo la banda izquierda del ataque, otra demarcación donde no abundan las opciones efectivas. Habrá que comprobar también qué sucede con el flanco derecho y si Iván Sánchez cuenta con posibilidades reales de retornar al once o Luis Pérez vuelve a adelantar su posición como extremo, lo que crearía problemas atrás.

El Sevilla comparece sin conocer la victoria en sus últimos tres partidos y tras ser goleado por el Barça en el Pizjuán la pasada jornada (1-4). Las aguas se han revuelto durante la semana por los lamentos de García Pimienta sobre la falta de fichajes invernales y la respuesta posterior de la dirección deportiva que encabeza Víctor Orta. El cisma pareció quedar (más o menos) resuelto en la rueda de prensa que ofreció el técnico sevillista el viernes.

Bajas visitantes

El cuadro hispalense llega a Zorrilla con las bajas de Saúl Ñíguez y Loïc Badé por acumulación de amarillas, lo que obliga a García Pimienta a ejecutar cambios arriba y en el eje de la zaga. Nemanja Gudelj ha sido duda durante toda la semana, aunque se ha recuperado en tiempo récord como acostumbra. El medio Djibril Sow también fue incluido en la citacion sevillista. José Angel Carmona volverá al lateral derecho tras cumplir sanción ante el FC Barcelona.

Cocca espera a un Sevilla «con presión alta, aunque juegue como visitante y con dos extremos muy peligrosos». «Tiene poderío físico, sobre todo en la parte defensiva, porque juegan en la mitad de la cancha. Nosotros debemos ser inteligentes y saber que nos vamos a encontrar con eso», apuntó el entrenador blanquivioleta el viernes

Históricamente, el Real Valladolid ha recibido al Sevilla en 48 partidos ligueros (Primera y Segunda), de los cuales 21 acabaron con victoria del Pucela, 14 con triunfo hispalense y 13 en tablas. Sin embargo, el último éxito del Pucela se remota a la campaña 2009-2010 (2-1, con Javier Clemente en el banquillo blanquivioleta).