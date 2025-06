El virus FIFA condiciona a los 'grandes' de Segunda, con el Pucela a la espera

Este sábado en el Carlos Tartiere, el Real Oviedo y el Mirandés se juegan el partido más importante de la temporada. El partido más importante ... de la historia del club burgalés y el más trascendental del siglo para el equipo asturiano –el más importante de la vida de Santi Cazorla, admitió ayer–.

Cambien los nombres y pasen las páginas del calendario hasta la temporada 2025-2026 y la posibilidad de que ahí estuviese, pongamos el Real Valladolid, o que el club blanquivioleta fuese uno de lo implicados en ese ascenso en la actualidad, que no es descabellado a tenor de lo vivido con la experiencia de los pucelanos en 'play off' de ascenso a Primera en los últimos 15 años.

Si fuese así, en Zorrilla habría un problema, como ha escenificado el Almería esta temporada, último club que se ha quejado de la falta de previsión o la incompatibilidad del calendario de la Liga Hypermotion con el balompié de índole internacional. El equipo que dirige el extécnico del Real Valladolid, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', se ha quedado para disputar los partidos más trascendentales de la temporada sin su máximo goleador, pichichi de Segunda, Luis Suárez, convocado por Colombia para disputar los partidos preparatorios para el Mundial del año que viene.

Al caso del ariete cafetero se sumó la baja de Marc Pubill, compañero de Raúl Moro en la selección sub-21 que disputa el Europeo de Eslovaquia, y que han condicionado el 'play off' del equipo almeriense.

Esta situación ha abierto un cisma en LaLiga con cruce de declaraciones incluidas entre el propio Rubi, que urge a hacer algo «para que no se repita un situación así», y la respuesta del presidente de la patronal, Javier Tebas, que, lejos de buscar soluciones, ha dejado unas declaraciones cuanto menos controvertidas y casi como un aviso a navegantes a la hora de fichar. «Ya lo saben cuando firman los jugadores. Que se queje a Colombia. Yo tampoco me quejo si en tal partido la cagó cambiando. Entiendo que no haya gustado, pero que miren más sus errores a lo largo de la temporada que esto que se sabe hace años. Menos llorar y más ver tus propios errores».

Internacionales en Zorrilla

En Zorrilla, al igual que en el resto de clubes de Segunda, el mensaje de Tebas no ha caído en saco roto, y ya saben a que atenerse. De hecho, el Real Valladolid acaba de cerrar una de las temporadas con más futbolistas internacionales de su historia, bien es cierto que en Primera División.

Sin embargo, las tendencias del mercado, cada vez más internacionalizado ante la falta de capacidad para hacer frente a las claúsulas o a jugadores de nivel de la propia liga doméstica –salvo en el caso de los equipos españoles más grandes–, invita a contar con futbolistas de ligas más 'exóticas' o profesionales que buscan un escaparate en España.

El Pucela de la actualidad no hubiese podido contar para el 'play off' actual con Raúl Moro, por ejemplo, su jugador más destacado de la pasada campaña, y que al igual que el almeriense Pubill se habría quedado sin jugar un hipotético 'play off' de ascenso.

No es comparable, pero la desbandada en el Real Valladolid habría sumado a Tamas Nikitscher (con Hungría) o Florian Grillitsch (con Austria). Eso en la actualidad, pero mirando a la plantilla blanquivioleta para la próxima campaña, el equipo pucelano presenta varios casos de jugadores aspirantes a ser internacionales.

En la plantilla actual, a Raúl Moro –que difícilmente seguirá en Segunda y con el que el club hará caja–, se suman otros jugadores que, si no salen, pueden encontrarse en la situación de Luis Suárez el próximo mes de junio, máxime cuando además el año que viene es año de Mundial.

Tamas Nikitscher es uno de los indiscutibles en el centro del campo de Hungría, y si no sale en forma de cesión o venta en las próximas semanas, será uno de esos futbolistas a los que el calendario en Segunda condicione de forma importante.

El pivote centroeuropeo, futbolista en propiedad del Real Valladolid, se perdería varios partidos a lo largo de la temporada por su condición de futbolista internacional, incluido un hipotético 'play off'. Junto a él, hay otros dos jugadores que también aspiran a seguir siendo internacionales como Darwin Machis o Amallah e, incluso, el recuperado Biuk. Sus opciones en Segunda División se reducen, pero un rendimiento positivo en la Liga Hypermotion les volvería a poner en el escaparate para sus selecciones, con lo que eso supondría en el caso de una eliminatoria a vida o muerte por el ascenso.

Rubi y el Almería han instado a los clubes de Segunda a hacer fuerza y tratar de cambiar el calendario de la competición, pero en la negativa de Tebas y la patronal subyace que el mes de junio, sin fútbol de Primera, es un aliciente para la Segunda y su difusión en televisión, con el aliciente de las eliminatorias por el ascenso.

De seguir así, el calendario condicionará a los futbolistas internacionales de las principales plantillas de los equipos de Segunda, con esa única solución que da el propio Tebas y su «ya lo saben», que incluso invita a condicionar el mercado de fichajes de los clubes de Segunda y evitar la incorporación de este tipo de futbolistas. Basta con ver el último mercado del Real Valladolid: a Zorrilla llegaron cinco futbolistas, tres de ellos internacionales, susceptibles del virus FIFA.