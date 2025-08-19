Víctor Orta y los versículos del Corán para presentar a Mohamed Jaouab

La presentación oficial de Mohamed Jaouab ha tenido un arranque poco habitual. Después de la cancelación de la presentación el pasado 5 de agosto, por ... la ausencia de traductor, todo apuntaba a que esta vez seguiría el guión habitual: foto con la camiseta, agradecimientos y alguna frase protocolaria. Pero no. Tampoco ha elegido comenzar con los tópicos habituales sobre estadísticas o expectativas. Víctor Orta ha decidido darle un aire diferente y ha arrancado citando directamente el Corán.

El director deportivo ha tomado la palabra en primer lugar y ha decidido abrir su intervención citando los versículos 53:39-41 del Corán: «El ser humano no obtendrá sino el fruto de su esfuerzo y ese esfuerzo le será mostrado y recompensado. Ojalá la retribución sea tu éxito en este club, que será el éxito de todos». Algo que ha sorprendido en la sala, conscientes de que no es habitual escuchar en este tipo de actos una cita religiosa. Y menos aún del Corán. Orta ha optado por ese guiño cultural, tal vez pensando en acercarse de manera más personal al futbolista marroquí.

La escena, en cualquier caso, ha servido para marcar el tono de la presentación. Jaouab, más discreto, ha hablado después a través de la traductora sobre su adaptación, su confianza en el entrenador y sus ganas de empezar cuanto antes. Pero lo cierto es que el protagonismo ya se lo ha llevado el director deportivo con esa introducción.