El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este martes
Víctor Orta, a la derecha, junto a Mohamed Jaouab en su presentación como nuevo jugador del Real Valladolid. Zaira Varas

Real Valladolid

Víctor Orta y los versículos del Corán para presentar a Mohamed Jaouab

El director deportivo del Real Valladolid ha elegido el libro sagrado del islam para abrir su intervención

Zaira Varas

Martes, 19 de agosto 2025, 18:54

La presentación oficial de Mohamed Jaouab ha tenido un arranque poco habitual. Después de la cancelación de la presentación el pasado 5 de agosto, por ... la ausencia de traductor, todo apuntaba a que esta vez seguiría el guión habitual: foto con la camiseta, agradecimientos y alguna frase protocolaria. Pero no. Tampoco ha elegido comenzar con los tópicos habituales sobre estadísticas o expectativas. Víctor Orta ha decidido darle un aire diferente y ha arrancado citando directamente el Corán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «No ha muerto en accidente, es fruto de la precariedad y forma de trabajar de la Junta»
  2. 2

    Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid
  3. 3 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  4. 4

    Los vallisoletanos ante la nube de humo: «A mi novio le ha saltado la alarma de incendios en el gimnasio»
  5. 5

    Atropellada una mujer de 83 años junto a la Plaza de España
  6. 6

    Un aficionado del Ceuta agradecido con el Real Valladolid: «Ojalá seáis uno de los equipos que ascienda»
  7. 7

    Oleada de actos vandálicos en Esguevillas: «Estamos hartos, cada día es una nueva»
  8. 8

    Alerta respiratoria y rifirrafe político en Valladolid por el humo de los incendios
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Víctor Orta y los versículos del Corán para presentar a Mohamed Jaouab

Víctor Orta y los versículos del Corán para presentar a Mohamed Jaouab