Los veteranos del Real Valladolid traspasan fronteras

El próximo 2 de mayo, los veteranos del Real Valladolid disputarán un partido amistoso contra el equipo de la ciudad albanesa de Shkodër, el Vllaznia, en el estadio Loro Borici. Este hecho no es solo significativo por ser el primer encuentro internacional de los veteranos blanquivioleta, sino también por los vínculos históricos entre ambas ciudades, pioneras en la introducción del fútbol en sus respectivos países.

Y es que las conexiones entre Shkodër y Valladolid no se reducen a que la localidad albanesa haya sido reconocida en 2025 como una de las Ciudades Europeas del Deporte, candidatura a la que opta Valladolid en 2026. Son más, sin duda.

Valladolid fue a finales de 1800 uno de los focos donde primero se jugó al fútbol en España. Los mineros de Río Tinto en Huelva, los ingenieros de Vigo o Bilbao, los comerciantes de Águilas (Murcia) y los seminaristas ingleses y escoceses en la ciudad y provincia vallisoletana fueron pioneros en practicar este deporte. Los que lo hicieron popular y comenzaron a jugar en estas tierras junto a los paisanos con las reglas generadas en 1863 en la Free Mason Tavern londinense.

Fue entonces cuando el fútbol se separó de forma definitiva del rugby para jugarse con los pies y no con las manos. Las enseñanzas de los curas y seminaristas en esto del fútbol en Valladolid se señalan en el libro de Maurice Taylor 'The Scots College in Spain'. Allí, entre las actas del rector del colegio David McDonald (1879) y sus predecesores, se hace referencia a diversas prácticas deportivas entre ellas el «cricket, el golf, billar o partidos de football» en la finca de Canterac y en los aledaños de la Casa de Campo de Los Escoceses de Boecillo. Este rector introdujo el ejercicio físico o entrenamientos para los estudiantes con pesas, mancuernas y mazas indias. También incentivó que alquilasen bicicletas para ir de excursión hasta Boecillo. En sentido contrario, permitió fumar ya que estaba convencido de sus «efectos relajantes y balsámicos».

Pues bien, Shkodër o Shkodra fue también el primer foco del país albanés donde comenzó a jugarse al fútbol. Hablamos de algunos años más tarde. Era 1912 cuando Albania declara su independencia después de cinco siglos de dominación del Imperio Otomano y coincidiendo con la Primera Guerra de los Balcanes que, tras un asedio de siete meses, cayó en manos de las tropas serbias y montenegrinas el 24 de abril de 1913.

Un conocido periódico austriaco DerStandard publicó una información que muestra quién acercó el fútbol a Albania. El autor del artículo es Krisztian Csaplar-Degovics, jefe del sector de Europa Sudoriental de la Academia de Ciencias de Hungría.

En él se dice que la situación humanitaria en Shkodër era difícil y las grandes potencias decidieron llevar a cabo una intervención militar conjunta. Las tropas austrohúngaras, alemanas, italianas, británicas y francesas marcharon a principios de mayo hacia Shkodër. La administración de la ciudad estuvo a cargo de tres almirantes de las grandes potencias.

Albania y el fútbol

«Con el apoyo personal del káiser Francisco José, llegaron a Albania ayudas que fueron transportadas por la marina. El proceso estuvo supervisado por el teniente Ilija Zivkovic, un oficial de origen serbio y ciudadanía húngara. Según algunos informes, era una persona capaz de hablar varios idiomas y tenía relaciones especialmente buenas con sus subordinados», describe el autor.

«Después de la exitosa operación humanitaria, el teniente permaneció en Shkodër, ya que estuvo a cargo de la seguridad de la zona donde permanecían estacionados los austrohúngaros. El militar no aceptó la situación en la que se encontraba la juventud albanesa y se rebeló. Como no existía un sistema escolar que funcionara, empezó a organizar actividades deportivas. Así, reunió a jóvenes de entre 14 y 20 años y los enseñó deportes europeos modernos. Sobre todo, el fútbol y su reglamento. Poco después instauró los primeros equipos austrohúngaro-albaneses y así comenzaron los partidos de fútbol en Albania. Precisamente en Shkodër.

La noticia de los enfrentamientos de fútbol se difundió rápidamente en la ciudad. Los oficiales británicos, –los orgullosos inventores de esto, dicen ellos–, se sintieron ofendidos porque la idea de enseñar fútbol a los jóvenes albaneses no había surgido de ellos. Sin embargo, rápidamente lo olvidaron y comenzaron a entrenar a sus jugadores. Los franceses, italianos y alemanes hicieron lo mismo. Así surgieron los primeros amistosos. Lamentablemente no hay información sobre qué equipo ganó el primer campeonato en Shkodra», resume el autor.

Tal vez por eso, el club de Shkodër, el Vllaznia, fundado el 16 de febrero de 1919, es el equipo de fútbol más antiguo de toda Albania. En sus primeros años se llamó Bashkimi Shkodër y hasta 1958 no adoptó su denominación actual.

El próximo 2 de mayo el Vllaznia se medirá al Real Valladolid en un partido de veteranos que se disputará en el estadio albanés Loro Borici. En ese mismo emplazamiento jugó España una fase de clasificación con victoria 3-0 ante Albania y goles de Piqué y Ramos. Será el primer partido internacional que disputen los veteranos blanquivioleta. Antes, la expedición vallisoletana será recibida de manera protocolaria en el ayuntamiento de Shkrodër por su alcalde Benet Beci y el concejal de Deportes de la Municipalidad, Auron Miloti. Este fue quien se desplazó hasta Valladolid hace algunas fechas, invitado por Eduard Marashi (veterano del Real Valladolid y violinista de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León). Entre ambos propiciaron este partido. Un encuentro que va más allá. Entre Ciudades Europeas del Deporte y entre pioneros del fútbol.

