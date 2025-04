Del verde a las finanzas, exjugadores detrás de la escena del Real Valladolid

José Anselmo Moreno Viernes, 18 de abril 2025, 08:47 Comenta Compartir

En los últimos tiempos se ha abierto una nueva ventana para los exfutbolistas. Antes se retiraban y muchos querían ser entrenadores o secretarios técnicos, otros montaban una oficina de representación de jugadores o negocios de hostelería y, hace muchos años, otra salida típica era abrir una tienda de material deportivo hasta que las compras por internet hirieron de muerte a estos negocios físicos. El fútbol ha cambiado, se ha globalizado y se ha mercantilizado tanto que los fondos de inversión, esos que antes eran mobiliarios o inmobiliarios, de renta fija o renta variable, han entrado a saco en los clubes de fútbol, que ahora disponen de ingresos seguros y que ya no son una ruina como hace décadas. Los derechos de televisión, la mercadotecnia, los patrocinadores y la publicidad contribuyeron a abrir la veda y, en este contexto, hay varios exjugadores del Real Valladolid dedicados a ello.

He de admitir que algunos de los exjugadores de la sección 'Protagonistas en las dos orillas' eran reacios a hablar, aunque sólo dos se negaron tras contactar con ellos: Javi Guerra y Javi Gracia. Tal vez no era su caso, pero empecé a sospechar que no querían por estar en negocios incompatibles con una entrevista para Valladolid. Me hizo alimentar esa sospecha César Sánchez, quien al principio no quería someterse a la entrevista pero le expliqué que se trataba solo de hablar de sus recuerdos aquí y en Valencia. Me confesó que estaba asesorando a fondos de inversión y al dueño del Córdoba, entre otros clubes, pero que no quería hablar de ello.

El hecho de parar ahí, tan en seco, me hizo augurar que cabía la opción de cruzar su camino con el de un Pucela ya por entonces en venta. Otro caso fue Julio César Santos Correia. El brasileño fue contactado por varios frentes y no respondía hasta que un amigo común me dijo textualmente: «No quiere hablar ahora para Valladolid, está metido en negocios en México y prefiere no salir en prensa de Valladolid, lo siento».

Pues blanco y en botella, pensé. Tanto César como Julio César conocen bien a Ronaldo, ya que fueron compañeros en el Real Madrid. La cosa no para ahí. Esta semana salió otro caso de asesor, no de Valladolid pero si muy próximo. Hablando con Toño Torrecilla, aquel impetuoso lateral blanquivioleta de los 80, me contó que su hermano Miguel, tras dejar la dirección deportiva del Real Zaragoza, se ha ido a trabajar a sudamérica como asesor del Grupo Pachuca. Está momentáneamente destinado en el Everton de Viña del Mar. Como estos grupos tienen varios clubes, a veces van rotando puestos y nombres pero dentro de una misma matriz.

Me consta que hay más exfutbolistas que asesoran o han asesorado, como García Calvo, Juanma Peña o Fonseca. En el caso de García Calvo su relación con el mundo del vino y sus continuos viajes a México le hacían «muy sospechoso» pero recientemente fue 'Protagonista en las dos orillas' y no me pareció que ahora hubiera nada que 'rascar' por ahí. Y digo ahora, ya que en la etapa de José Moro en el club y Tinajero como opositor a comprar el club a Carlos Suárez, García Calvo era una persona de confianza para todas las partes en una operación que no fraguó al aparecer Ronaldo.

Esta nueva estrategia financiera de asesorar a fondos de inversión ha cambiado también la formación de muchos exjugadores. Algunos de ellos han hecho cursos vinculados al mundo de la economía aunque César Sánchez, por ejemplo, ya había estudiado Económicas en Valladolid.

Que el mundo de las inversiones futbolísticas aproveche el conocimiento de exjugadores es cada vez más común. También en otros deportes profesionales, mas allá del fútbol. Su experiencia, conocimiento y redes de contactos convierten a estos exjugadores en activos valiosos para los inversores que, en algún caso, se meten en este negocio para rentabilizar su dinero y ni siquiera han visto de cerca un balón.

Los exfubolistas identifican oportunidades de inversión y generan confianza en todas las partes porque al ser conocidos y, en la mayoría de los casos, con una gran reputación facilitan los acuerdos.

No puedo decir el nombre porque no tengo su permiso, pero a un exjugador del Pucela, recientemente retirado, le recomendaron formarse en habilidades financieras y empresariales para este fin del que hablamos. Dijo que había acabado bastante harto de fútbol y que se iba a tomar un descanso. Que se lo pensaría en el futuro.

En este ámbito, el ejemplo más significativo en España es Gerard Piqué, que ni esperó a retirarse para entrar en el mundo de las inversiones con Kosmos, su llegada lo revolucionó todo. A nivel internacional, Kevin Durant, a través de su firma Thirty Five Ventures, ha asesorado e invertido en startups tecnológicas y Serena Williams, con su fondo Serena Ventures, ha apoyado startups en salud y consumo.

La tendencia indica que cada vez más deportistas tienen capacidades financieras o empresariales, convirtiéndose en figuras clave dentro de la compra y venta de clubes Para terminar, hay un entrenador que me confesó recientemente que algunos futbolistas de antes eran «presa fácil» para estafas y engaños de amigos o allegados, pero que ahora están muy formados en temas de inversión y que buscan diversificar sus ingresos y sus ahorros de toda una vida de futbolista, cada vez más larga y rentable. La conclusión a todo esto es que la participación de jugadores en fondos de inversión seguirá creciendo porque la mezcla entre deporte y finanzas va a más.

Temas

Real Valladolid Club de Fútbol

Comenta Reporta un error