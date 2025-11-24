La única derrota liguera a domicilio del Real Valladolid ante el filial de la Real Sociedad data de 1970

El hecho de que el Real Valladolid se enfrente en Liga a la Real Sociedad B (antes San Sebastián y hoy todavía conocida como Sanse) ... supone una anomalía. Porque, el Pucela tiene al primer equipo de la Real Sociedad como uno de sus grandes contendientes históricos, con 108 enfrentamientos en partidos oficiales, guarismo que sólo superan Sporting de Gijón y Real Madrid (ambos con 109) y Atlético de Madrid (116 encuentros). Sin embargo, la caída del Pucela a Segunda División, unida al ascenso a la categoría de plata del filial 'txuri urdin', vuelven a juntar en la misma categoría a los dos equipos.

La Real Sociedad B-Sanse sólo ha militado durante cuatro temporadas en el segundo escalón del fútbol español y en tres de ellas (incluida la actual) ha coincidido con el Real Valladolid.

El equipo blanquivioleta no ha perdido nunca como local en sus dos desplazamientos a San Sebastián ante el filial blanquiazul en Segunda. El primer precedente data de la temporada 1961-1962, cuando equilibró la ventaja local de 3-1 para dejar el marcador final con un 3-3, con goles de Vicedo, Mirlo y Morollón para el Pucela. El segundo y último llegó hace cuatro años, en la campaña 2021-2022, cuando el Real Valladolid entrenado por José Rojo 'Pacheta' se impuso a la Real Sociedad B de Xabi Alonso en Anoeta por 0-2 con goles de Shon Weissman y Luis Pérez.

Sin embargo, no se puede decir que el Real Valladolid no haya perdido nunca en sus choques ligueros a domicilio frente al Sanse, ya que en la campaña 1970-1971, en Tercera División, el San Sebastián se llevó la victoria por 2-0, en un duelo correspondiente a la octava jornada y disputado el 25 de octubre de 1970.