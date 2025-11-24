El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gonzalo Plata, en la última visita del Real Valladolid a la Real Sociedad B en diciembre de 2021
Precedentes históricos

La única derrota liguera a domicilio del Real Valladolid ante el filial de la Real Sociedad data de 1970

El Pucela perdió como visitante ante el Sanse en Tercera División, aunque en Segunda suma un empate y un triunfo

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

El hecho de que el Real Valladolid se enfrente en Liga a la Real Sociedad B (antes San Sebastián y hoy todavía conocida como Sanse) ... supone una anomalía. Porque, el Pucela tiene al primer equipo de la Real Sociedad como uno de sus grandes contendientes históricos, con 108 enfrentamientos en partidos oficiales, guarismo que sólo superan Sporting de Gijón y Real Madrid (ambos con 109) y Atlético de Madrid (116 encuentros). Sin embargo, la caída del Pucela a Segunda División, unida al ascenso a la categoría de plata del filial 'txuri urdin', vuelven a juntar en la misma categoría a los dos equipos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

