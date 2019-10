Ünal dice que más importante que el potencial de la plantilla es el buen ambiente en el vestuario, «y eso no ha cambiado» Ünal protege el balón ante la presencia de Herrera, del Atlético de Madrid. / Mingueza El delantero turco, que ha regresado sin minutos de la convocatoria con su selección, apunta a la titularidad el domingo en San Mamés. «Va a ser difícil pero también somos un equipo duro y solidario», apunta LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Jueves, 17 octubre 2019, 12:55

No está teniendo el protagonismo del que gozó hace un año en el comienzo de temporada, y tampoco ha disfrutado de minutos en su regreso a la convocatoria con la selección de Turquía aunque en este caso lo considera normal y no le molesta. «Tenemos un equipazo, sumamos muchos puntos y además acabamos clasificándonos», reconoce. «La seleccion es mi equipo nacional y puedo esperar toda mi vida en el banquillo. No tengo problema».

Enes Ünal (Bursa, Turquía, 1997) afronta por vez primera su segunda temporada en un mismo club y asegura sentirse más cómodo tanto en el campo como en el rol que tiene en el primer equipo.

«Es difícil porque ahora tenemos muchos más partidos con la selección que antes, ahora cada dos semanas, y no es fácil pero es fútbol», ha comentado en su vuelta al día a día del Real Valladolid, despreocupado por la posibilidad de volver a la titularidad ante la lesión de Sandro. «No lo sé, es decisión de míster».

El delantero turco sí comenta que sus «sensaciones son mejores» que las de la última temporada después de cubrir el proceso de adaptación. «Cuando llegas a un equipo nuevo necesitas tiempo para adaptarte», afirma, sin conceder mucha importancia a la falta de gol -este año no se ha estrenado-. «No me preocupa porque el último año pensaba mucho en eso y perdí mi cabeza por ello», comenta, esforzándose por entender las preguntas que se le formulan y por contestar en español.

Sobre la oportunidad que se le presenta este domingo en San Mamés sostiene Ünal que el del Athletic es un «partido para disfrutar» y que espera la misma respuesta que hace un año. «Es un campo difícil con un ambiente increíble. Va a ser muy difícil pero también somos un equipo muy duro y solidario. Ellos tampoco es que tengan mucha posesión, así que tenemos que ir a hacer nuestro partido como siempre».

En opinión del delantero turco más importante que el potencial que pueda tener la plantilla es el ambiente que se respira en el vestuario, y éste no ha variado de un año para otro. «El año pasado teníamos un equipazo y este año también. Pero lo importante es el ambiente en el vestuario y eso no ha cambiado. Es lo más importante para mí. Yo estoy mucho mejor porque es mi quinta temporada en Europa y es la primera vez que estoy dos años en un mismo equipo».

Por último, Ünal se ha manifestado sobre la mala fortuna que está teniendo Sandro, competencia directa en línea ofensiva, en este arranque de temporada. «Siempre es difícil pasar por lo que esta pasando él, pero es un jugador muy bueno y nosotros tenemos confianza en él y le vamos a ayudar con sus problemas».

Alcaraz y San Emeterio se incorporan

La sesión de este jueves a puerta cerrada se ha desarrollado con normalidad y la presencia en su primera parte de Rubén Alcaraz y Fede San Emeterio, al margen en los últimos días por encontrarse en fase de recuperación de sus respectivas lesiones.

Por su parte, Pablo Hervías pudo completar todo el entrenamiento sin resentirse de las molestias físicas que se le habían reproducido esta semana en la rodilla intervenida.

Continúan al margen del grupo Javi Sánchez y Sandro.