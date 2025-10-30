El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Almada saluda a los aficionados antes de la sesión vespertina del Real Valladolid de este jueves.

Almada saluda a los aficionados antes de la sesión vespertina del Real Valladolid de este jueves. Rodrigo Jiménez

Trabajo y seriedad en la sesión vespertina del Real Valladolid para superar la debacle copera

La plantilla blanquivioleta comienza a preparar el choque ante el Granada arropada por el calor de los aficionados presentes

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:18

Los jugadores del Real Valladolid saltaron este jueves a los Campos Anexos sin un reproche por parte de los aficionados congregados. La presencia policial (un ... furgón con tres agentes de la nacional) hizo pensar en posibles incidentes tras la sonrojante eliminación en Copa, pero nada más lejos de la realidad. Los futbolistas desfilaron hacia el campo de entrenamiento con un cuarto de hora de demora sobre la hora prevista (seis de la tarde, ya casi noche) y se pararon a firmar autógrafos o a posar para fotografías. Hubo calor y amabilidad de los seguidores presentes. Ni un solo mal gesto.

