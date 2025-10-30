Trabajo y seriedad en la sesión vespertina del Real Valladolid para superar la debacle copera
La plantilla blanquivioleta comienza a preparar el choque ante el Granada arropada por el calor de los aficionados presentes
Valladolid
Jueves, 30 de octubre 2025, 21:18
Los jugadores del Real Valladolid saltaron este jueves a los Campos Anexos sin un reproche por parte de los aficionados congregados. La presencia policial (un ... furgón con tres agentes de la nacional) hizo pensar en posibles incidentes tras la sonrojante eliminación en Copa, pero nada más lejos de la realidad. Los futbolistas desfilaron hacia el campo de entrenamiento con un cuarto de hora de demora sobre la hora prevista (seis de la tarde, ya casi noche) y se pararon a firmar autógrafos o a posar para fotografías. Hubo calor y amabilidad de los seguidores presentes. Ni un solo mal gesto.
La plantilla del Real Valladolid se ejercitó en un ambiente de mucha seriedad y concentración. Por un lado, los titulares en Copa, bajo las órdenes del segundo entrenador, Darwin Quintana. Por otro, los habituales titulares en Liga, comandados por Guillermo Almada. En la banda observaban el director deportivo, Víctor Orta, junto a sus ayudantes Alberto Cordero y Gaby Ruiz. En otro lugar, permaneció atento Bruno Mazziotti.
El trabajo de equilibrio de cargas dejó una larga e intensa sesión de entrenamiento para los futbolistas que no participaron en la Copa o que tuvieron pocos minutos ante el Portugalete. Casi dos horas de ejercicios con balón, salpimentados con 'sprints', y un partidillo final a lo ancho del campo.Las miras ya enfocan a la visita del Granada CF a Zorrilla el próximo lunes (20:30 horas). La receta para superar el mal trago copero incluyó ayer mucho trabajo y mucha seriedad en los Anexos.
