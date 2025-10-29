El partido copero entre el Portugalete y el Real Valladolid se vivió como una fiesta en la afición vasca, que recibió con los brazos abiertos ... al Pucela. «Es un equipo querido... Pero sobre todo un destino de los preferidos», admite Ainara Txurruka, socia del modesto club de La Florida, que como muchos aficionados de la entidad del alfoz de Bilbao, también comparte carné co el Athletic.

«Es un viaje que gusta, y queremos al Real Valladolid de vuelta a Primera cuanto antes, de hecho, hay aficionados de aquí del Valladolid que se vienen en el autobús de aficionados del Athletic a Zorrilla», reconoce la portavoz de una de las peñas mayoritarias del Portugalete.

En el País Vasco no hay peña blanquivioleta, pero sí aficionados, incluso socios, como Beñat Calleja, con carné joven esta temporada, que acompañado por su padre, Miguel Ángel, aguantó de forma estoica el chaparrón para ver llegar a la expedición del Real Valladolid a La Florida. «Siempre que vienen a jugar por aquí, vamos a verles», confiesa Beñat, que recuerda con cariño el partido de Copa en Tolosa, o las visitas del Pucela a Eibar o a Amorebieta.

«Vivimos en Soraluze, en Guipuzcoa, pero somos naturales de Mota del Marqués», explica Miguel Ángel, que relata cómo sus padres emigraron a Euskadi por motivos laborales. Ahora su hijo vive la pasión por sus orígenes aunque sea a cientos de kilómetros.

«Vamos a subir», expresa y desea, ilusionado por los cambios, tanto en el equipo como en el club, con referencia a la nueva propiedad, liderada por Gabriel Solares y Enrique Uruñuela. «Hacía falta un cambio», añade su padre.

La palabra ascenso enseguida la repiten los aficionados del Portugalete. «Que suba el Pucela, pero no el Racing de Santander, que en Valladolid siempre nos tratan muy bien, y así le vamos a tratar nosotros».