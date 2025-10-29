El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo El Portugalete se adelanta ante un impotente Real Valladolid
Aficionaddos del Portugalete en la grada de La Florida.

Aficionaddos del Portugalete en la grada de La Florida. Marcos Calvo
Real Valladolid

«Que suba el Pucela... Pero no el Racing de Santander»

Aficionados del Real Valladolid y del Portugalete se hermanan a propósito del enfrentamiento de la Copa del Rey

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:21

Comenta

El partido copero entre el Portugalete y el Real Valladolid se vivió como una fiesta en la afición vasca, que recibió con los brazos abiertos ... al Pucela. «Es un equipo querido... Pero sobre todo un destino de los preferidos», admite Ainara Txurruka, socia del modesto club de La Florida, que como muchos aficionados de la entidad del alfoz de Bilbao, también comparte carné co el Athletic.

