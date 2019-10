Simeone destaca que su equipo «ganó un punto en la primera parte y perdió dos en la segunda» Simeone, en el único instante en el que se sentó en el banquillo de Zorrilla, antes de comenzar el partido. / R. Gómez El entrenador argentino valora el trabajo de su rival, «nos cerró los pasillos», y no muestra preocupación por la falta de gol de los suyos. «Hay que esperar porque responderán seguro», señala sobre Costa y Morata LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Domingo, 6 octubre 2019, 18:52

La visita del Cholo Simeone por la sala de prensa de Zorrilla se pareció mucho a la del médico. Y su análisis también. Primera parte del Valladolid, segunda de los suyos... y poco más, pasando de puntillas por los 7 goles que ha marcado su millonaria delantera en las ocho jornadas disputadas.

¿Ganó su equipo un punto o perdió dos? «Si vemos el primer tiempo, ganamos uno y si vemos el segundo perdimos dos. En la primera estuvo esa jugada, que no fue una jugada de peligro pero sí fue un penal. Y en el segundo tiempo el equipo estuvo mejor de inicio, más intenso y preciso para poder mostrar alguna peligrosidad, jugando en campo del rival y con alguna ocasión de gol».

Del penalti no ha hecho ningún comentario porque, según aseguró, no lo vio repetido. «No la ví (la jugada). La ví de lejos, Thomas quiere tocar el balón y no tengo ninguna duda de que el VAR nos ayuda. A veces nos desfavorece, antes no sabíamos si había sido -cuando no existía el videoarbitraje, se refiere- y ahora con el VAR entendemos todos que fue penal».

Preguntado por la falta de eficacia de sus delanteros cara a portería, el técnico argentino se limitó a decir que a los suyos les falta «más precisión y contundencia, y rabia en los metros finales. Veo a Costa y Morata ilusión y tienen todo mi apoyo, hay que esperar porque van a responder seguro», ha valorado, destacando la trayectoria de su rival esta temporada. «El Valladolid es un equipo muy bien trabajado, nos cerró muy bien los pasillos y, aunque en los diez primeros minutos de la segunda parte encontramos el pasillo, no rematamos y nos faltó precisión. Ellos fueron mejores en el primer tiempo pero en la segunda estuvimos más cerca de ser nosotros», ha rematado su análisis.