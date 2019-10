Los siete internacionales Pausa de hidratación El Atlético se vengó del Real Valladolid en 1951 endosándole un 7-0 por la convocatoria para un amistoso de España Plantilla del Real Valladolid de la temporada 1950/51. / El Norte LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Viernes, 4 octubre 2019, 17:47

No ha vuelto a pasar y me jugaría una mano a que no lo verán mis nietos. Tenemos que viajar a febrero de 1951 para paladear una fecha única y por lo tanto histórica en los 91 años de vida del Real Valladolid. Aquella plantilla había saltado al escaparate después de ascender de Tercera a Primera en dos campañas y hasta los seleccionadores –tres en aquel entonces– habían puesto sus ojos en el Viejo Zorrilla. España debía preparar un partido oficial contra Suiza, así que el trío formado por Quesada (exReal Madrid), Juan Iceta (exAthletic) y Paulino Alcántara (exBarça) programó un amistoso ante el Plus Ultra y dieron una lista que levantó ampollas en la capital: ¡Siete, nada menos que siete jugadores había del Valladolid por uno solo de los rojiblancos!

En el Atlético de Madrid, líder de la categoría, se consideró una afrenta aquella convocatoria con medio plantel del entonces tercer clasificado. Mientras en Valladolidlos aficionados recitaban de memoria el once de Ipiña y se frotaban los ojos con su promedio goleador –dos por partido–, en Madrid se mordían las uñas mientras masticaban la venganza.

Los cuchillos apuntaban a Quesada, considerado enemigo número uno de los atléticos, pero quiso el calendario, caprichoso en determinadas ocasiones, que los blanquivioleta viajaran al Metropolitano apenas unos días después. No era buen enemigo en este tipo de escenarios Helenio Herrera, lo más parecido a Mourinho cuando se trataba de motivar a los suyos. Los seleccionadores se la pusieron botando. El preparador del Atlético, del Valladolid dos años antes, reunió a los suyos en el vestuario y les planteó un reto: un gol por cada internacional del Valladolid.

Los cronistas no recuerdan ni una sola risa, sí alguna sonrisa y el efecto demoledor que tuvieron aquellas palabras. Tres de Juncosa, dos de Carlsson, uno de Escudero y otro de Ben Barek. Siete goles como siete soles... y el Suiza-España se jugó sin internacionales del Valladolid.

Balonmano Jugadores criados en el patio

Diez días han pasado desde que el balonmano vallisoletano rindiera merecido tributo a un jugador que ha marcado una época en sus 27 temporadas en la Liga Asobal. A sus 46 años, Fernando Hernández ha sido 120 veces internacional, tiene una medalla olímpica de bronce, una europea de plata, un Mundial en su haber, ha disputado 617 partidos, marcado 723 goles a lo largo de su carrera deportiva,... Además de exitoso, el suyo es un ejemplo de longevidad solo comparable con deportistas como García Bragado o Alejandro Valverde, todavía en activo. Suena a la prehistoria, pero cuando se colgaron la primera medalla, Aznar era presidente del Gobierno, el Papa era Juan Pablo II, Javier Clemente era seleccionador, Nadal no había ganado aún ningún partido en Roland Garros y desde luego no existían ni Facebook ni Twitter, donde nace ahora esta última reflexión.

Muy probablemente la primera oportunidad le llegó a Fernando cuando entrenaba en el patio de La Salle, tal y como ahora le ha pasado a Alberto Cepeda. El portero del BMDelicias, reclutado por el Recoletas Atlético por la lesión de Carlos Calle, pensaba hasta hoy en su carrera de Químicas. Quien sabe si mañana verá su camiseta colgada en lo alto de Huerta del Rey...

Fútbol El altillo de El Sadar

Si hay quien no sabía tener en su altillo un millón de euros, quien desconoce compartir al 50% con su marido una empresa millonaria y quien se sorprende al ver un Jaguar en su garaje, ¿cómo extrañarse de que aparezca una caja fuerte al derribar una pared en las obras de un estadio? ¿Cómo llevarse las manos a la cabeza porque en su interior aparezcan 3.400 euros del presupuesto de no sé qué temporada? Entiendo que mi profesión consiste en hacerse preguntas, pero no me negará que no merece unas cuantas que en Pamplona se despierten con la noticia de que a su club de fútbol le ha tocado la lotería. Que ha caído de pie en su regreso a Primera y que además de empezar la temporada como un tiro, mientras otros solo encuentran cocodrilos, ellos descubren un buen fajo de billetes al meter la excavadora para tirar un muro en El Sadar... inaugurado en 1967.