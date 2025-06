Los siete instantes del año 'horribilis' del Real Valladolid

La pasada semana el Real Valladolid podía haber celebrado la efeméride del último ascenso a Primera División. El equipo de Paulo Pezzolano logró –contra pronóstico– ... subir a la máxima categoría del fútbol español el 26 de mayo de 2024 en aquel partido loco ante el Villarreal B que –para bien– quedará en las retinas de miles de aficionados, y que en las últimas horas ha recordado a lo vivido por el Racing de Santander ante el Granada, por la épica del resultado y una remontada agónica.

De la alegría desbordada de la ciudad, del récord de abonados, de los 24.000 socios –y todos los que había en lista de espera– se ha pasado en menos de un año –sí, menos de un año, porque el descenso se consumó a finales e abril–, a la desazón de nuevo de la Segunda División, a la que se suma una incertidumbre por la venta del club a una nueva propiedad que no tiene nombre y apellidos a día de hoy.

Si el ascenso deportivo se sostuvo en la fórmula defensiva del equipo y ese patrón de no conceder goles, el descenso ha tenido todas las explicaciones del mundo en cuanto a números: equipo menos goleador, más goleado, con menos victorias... Y todo ha estado marcado por siete momentos que pueden resumir el año 'horribilis' del Real Valladolid, uno de los peores de su historia.

24-08-2024 Boyomo, un adiós fue tan traumático

Enzo Boyomo fue uno de los pilares del equipo para lograr el ascenso a Primera. Pese a que se especulaba con que la pareja de centrales de ese equipo que subió era la formada por Javi Sánchez y César Tárrega, lo cierto es que Boyomo jugó más minutos que ambos, y su capacidad física fue clave en el crecimiento del zaguero valencianista en Zorrilla. El Osasuna lo tuvo claro, y trasladó una oferta al Pucela por cerca de 5 millones de euros que el club aceptó ante la necesidad de hacer caja. Jugó su último partido ante el Leganés (0-0) y el desaguisado defensivo tras su marcha fue tal, que Pezzolano tuvo que recurrir a un joven juvenil de Sierra Leona para suplirle. En el equipo había otros tres centrales pero ninguno le valía al preparador uruguayo y pese a que el director deportivo, Domingo Catoira, llegó a decir unos días después de la marcha de Boyomo que Cenk –cedido por el Valencia– llegaba para sustituir al camerunés. El tiempo dio la razón al técnico sudamericano, y más tras partidos como los disputados por el turco, como en Mestalla y ante el equipo ché, en el que sus fallos condenaron al Pucela en la denominada como «final» por la permanencia en el vestuario. El primer partido de Boyomo en el Reyno de Navarra ya disparó su valor en el mercado, y el club rojillo valora ahora vender al central africano a la Premier por más de veinte millones de euros.

Ampliar Boyomo, en el partido en el Bernabéu. Carlos Gil Roig

01-12-2024 Volea de Ronaldo y 'ace' a Pezzolano

El encuentro ante el Atlético de Madrid elevó el nivel de crispación en la grada y las críticas pasaron del césped y el banquillo al palco y ya de forma más o menos generalizada. La vida pública de Ronaldo, en la que denotaba su poco interés en el Real Valladolid, quedaba patente cuando en el choque ante el Getafe, el mandatario brasileño jugaba un partido de tenis mientras su equipo caía en un duelo directo marcado en rojo contra el equipo de Bordalás (2-0), un equipo que no había sido capaz de ganar por dos goles de diferencia en toda la competición. Con ese caldo de cultivo, el Pucela se plantó en Zorrilla con el técnico cuestionado en la grada –si no había dejado de estarlo nunca, pese al ascenso–, y la afición, liderada por el Fondo Norte elevó sus protestas ante el palco, y con Pezzolano expulsado en un palco privado, cuya imagen dio la vuelta a la Liga. La goleada del Atlético le puso la puntilla al técnico y ahondó en la crisis blanquivioleta, con una amenaza de descenso latente, ya en puestos para regresar a Segunda por la vía rápida. Las entrevistas de Ronaldo en Brasil tampoco ayudaban a calmar las aguas, más pendiente de presidir la Conferencia Brasileña de Fútbol que de la actualidad de su club.

Ampliar Protesta contra Ronaldo el día de la destitución de Pezzolano. Carlos Espeso

14-12-2024 Diego Cocca

El Real Valladolid destituye a Pezzolano pero su sustituto no está en la recámara. Pasan dos semanas hasta que se anuncia al argentino Diego Cocca. Entre medias, Álvaro Rubio se pone al frente para superar la eliminatoria copera ante el Real Ávila de forma agónica y ganar ante el Valencia en un partido dramático en Zorrilla y caer previamente en Las Palmas. Cocca llega con la promesa de refuerzos. Así lo manifiesta en varias ruedas de prensa, hasta que se vuelve más comedido. El argentino cae de forma estrepitosa en su debut ante el Girona, sin atisbo de reacción por parte de la plantilla.

Ampliar Catoira, en el arranque del mercado de invierno y presentación de Diego Cocca. Rodrigo Jiménez

11-01-2025 Última victoria del equipo

Diego Cocca y el equipo se rehacen. Parece que la mini pretemporada invernal, con el descanso navideño, ha dado sus frutos. A la espera de refuerzos, el equipo –muy en la línea de la victoria ante el Valencia– hace un alarde físico para competir y ganar por la mínima al Betis (1-0). Ambas victorias demuestran que el equipo está muy justo, y que en cuanto se caiga una pieza, será imposible competir en Primera. Cocca vuelve a hablar de refuerzos.

Ampliar Último once del Real Valladolid que ganó un partido, tres jugadores saldrían días después. Carlos Espeso

17-01-2025 Lesión de Moro y adiós de Bah y Rosa

Con el subidón de la victoria ante el Real Betis –un equipo que juega y jugará competición europea–, el conjunto de Cocca visita Cornellá con la posibilidad de salir de los puestos de descenso meses después y meter al Espanyol en estos. El equipo compite, pero le lastra la lesión de su mejor jugador, Raúl Moro, que para colmo tendrá que pasar por el quirófano ese mismo día en la Ciudad Condal para ser operado de la clavícula y en su regreso se habla de meses... El Espanyol gana con gol de un refuerzo invernal, clave en la segunda vuelta como lo es Roberto Fernández. En el Pucela se despiden ese día tres titulares para Cocca, que harán las maletas en días, como son Lucas Rosa, Juma Bah y Kike Pérez. El club hace caja con los tres, y se esperan sus sustitutos. Llegan seis futbolistas, ninguno con experiencia en Primera, y la dirección deportiva no es capaz de sacar a ninguno de los futbolistas con los que no cuenta. El principio del fin se consuma esos días.

Ampliar Moro se retira lesionado de la clavícula en Cornellá. Carlos Gil Roig

17-02-2025 Álvaro Rubio hasta final de temporada

El equipo sigue sin ser capaz de ganar, y encadena derrota tras derrota, hasta que el Sevilla le golea en Zorrilla, con un clima de decibelios en contra que se encarna en la figura de Luis Pérez. Cocca es destituido y llega Álvaro Rubio, que deja el sobrenombre de interino para ser confirmado hasta final de temporada, independientemente de los resultados del equipo. Su carta de presentación, lejos de la de su primera etapa, se cae con una goleada histórica en San Mamés, y un siete que se lleva por delante cualquier atisbo de reacción. El cambio de técnico no le funciona ni una vez durante la temporada al Pucela. La situación en el vestario tampoco ayuda con jugadores 'castigados' que ni están, ni dejan hueco para que lleguen otros. Los conatos de pelea en Villarreal o lo vivido en el banquillo entre Juanmi Latasa y Luis Pérez, en la goleada ante el Getafe, abren un nuevo horizonte, el de «competir y defender la camiseta», más allá del descenso y los resultados. El club entra en la etapa de las epístolas a sus aficionados pidiendo perdón por una temporada desastrosa. Ya no hay lugar para la esperanza.

Ampliar Álvaro Rubio se hace cargo del equipo a mediados de febrero. Carlos Espeso

24-04-2025 Descenso once meses después

El Real Valladolid consuma su descenso a Segunda por la vía rápida en el Benito Villamarín con una nueva goleada en contra (5-1). De aquel equipo que compitió y ganó a los béticos no queda nada. El equipo regresa a segunda cuando no se han cumplido ni once meses desde que ascendió a Primera. Lo hace con los peores números de la década, y unos de los peores de la historia, con solo 16 puntos conseguidos con cuatro triunfos y cuatro empates en su efímero paso por Primera. Acumula doce derrotas consecutivas y solo logra un punto en la segunda vuelta, merced al empate a uno ante Las Palmas en Zorrilla. Cierra los primeros seis meses de 2025 con una única victoria, la conseguida ante el Betis en su año más 'horribilis' en Primera.