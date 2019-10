Sergio González: «Tuvimos una pizca de suerte en el gol pero también Williams, su tiro dio en la bota de Olivas» Sergio González sigue atentamente una jugada desde la banda ante la presencia de Nacho. / Miguel Toña-Efe El preparador del Real Valladolid asegura que optó por de Frutos en lugar de Waldo por su perfil, y porque «Balenziaga estaba muy cómodo en esa banda y nos faltaba profundidad» EL NORTE Bilbao Domingo, 20 octubre 2019, 21:11

Satisfecho por la respuesta de los catorce jugadores que saltaron a la Catedral, Sergio González volvió a acertar en la lectura previa de cómo iba a transcurrir el partido ante el Athletic, con un arranque intenso de los locales. «Es un punto muy positivo. Creo que en los primeros quince minutos ellos han salido como habíamos planteado y no hemos sido nosotros, pero la jugada de Ünal (uno contra uno con Unai Simón) nos ha espoleado y hemos empezado a ser nosotros. Luego vino el gol en una jugada aislada, una genialidad de Williams en una acción soberbia, y nos hemos ido al descanso con uno en contra. En la segunda hemos conseguido igualar el partido, siendo por momentos mejores que el Athletic, y en esa jugada afortunada nos hemos llevado el empate que creo que ha hecho justicia», ha analizado.

La aportación del banquillo resultó decisiva en esta ocasión. «Es difícil para los que están en el banquillo pero tanto Pedro (Porro) como Jorge (De Frutos) han salido a buen nivel. Entendíamos que Balenziaga estaba cómodo en esa banda y lo hemos intentado. Ha coincidido con nuestro mejor momento», ha señalado el técnico, incidiendo en que por encima de que la respuesta a domicilio está siendo mejor, lo que se busca es ser competitivo en todos. «Buscamos ser competitivos y salir del campo con la cabeza alta porque eso nos va a dejar cerca de poder empater o ganar el partido. Hoy era una prueba de fuego importante y creo que hemos estado a un nivel muy bueno si quitamos esos primeros quince minutos. A partir de ahí ya mejoraremos el acierto y el trabajo con los puntas. Somos conscientes y cuando maticemos eso seguro que daremos mejores prestaciones».

No le gusta a Sergio personalizar en ningún jugador pero la pregunta iba orientada al paradón de Masip a disparo de Muniain. «Cuando hablamos de que somos un bloque, Jordi también lo es. Goza de nuestra confianza, es nuestro portero titular y encantado de que tenga ese nivel de acierto porque con ese nivel sumaremos más puntos».

El debut de Jorge De Frutos también mereció comentario para el técnico. «La Catedral es un aprendizaje brutal. Jorge ha estado entrenando muy bien, Sali (en referencia a Salisu, que jugó también por primera vez en San Mamés) está más acostumbrado al once inicial y creo que los dos han competido muy bien. Al final buscamos que todos se sientan enchufados y cerca de entrar en el once o como recambios», ha destacado el preparador del Real Valladolid poco antes de explicar el por qué de De Frutos en lugar de Waldo. «Son dos perfiles distintos. A Waldo le estamos utilizando en banda izquierda y hemos visto que en derecha con Balenziaga nadie profundizaba y Jorge lo ha hecho. Por eso hemos optado por Jorge», matizando que su elección en la convocatoria se debió en parte por los problemas que ha atravesado Hervías durante la semana. «No podemos permitirnos el lujo de que el futbolista no esté al cien por cien».

La suerte que en otras ocasiones fue esquiva esta vez sonrió en el tanto en propia puerta de Íñigo Martínez. «Está claro que hay una pizca de suerte pero también Williams la ha tenido en esa genialidad al golpear el balón en la bota de Kiko (Olivas) porque Masip la podía haber parado».

Gatritano y ese segundo gol que no llegó

Gaizka Garitano resumió el partido desde la falta de gol de lo suyos y esae segundo tanto que no llegó. «El equipo ha estado bien pero nos cuesta hacer gol y si no sentencias con un segundo gol, siempre hay esa posibilidad de que te hagan ellos y te empaten», comentó, insistiendo en ese puntilla que no llegó. «Hemos llegado mucho, hemos tenido ocasiones de gol para hacer el segundo y hemos hecho un buen trabajo, pero sin premio».

Muniain, resignado

Contrariado por la mala suerte del Athletic en el gol recibido, Iker Muniain aseguró al término del partido que su equipo mereció algo más que el empate. «Quizás hemos merecido algo más por ocasiones, también por llegadas, alguna bastante clara, y ellos apenas nos han creado peligro. No han tenido muchas ocasiones reales, su gol ha sido un rebote nuestro y luego lo hemos buscado pero no ha llegado», apuntó todavía a pie de campo a los micrófonos de Movistar.

El delantero navarro se lamentó también por el paradón de Masip a su disparo cuando ya lo veía dentro. «Es un paradón, he visto la pelota prácticamente dentro cuando ha salido, pero los porteros también cuentan», señaló, mostrando su optimismo a corto plazo. «No hay que desmoralizarse porque estamos viendo en esta liga que cada vez es más difícil ganar partidos».