Peter Federico, Chuki y Amath celebran tres de los cuatro goles que anotaron para el Real Valladolid en Huesca Carlos Gil-Roig

La segunda línea del Real Valladolid acude al rescate del gol

Los extremos Peter Federico y Amath Ndiaye, junto con el mediapunta Chuki, lideran la carrera por el 'pichichi' del Pucela

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:18

Tres jugadores se reparten doce de los veinte goles que ha marcado el Real Valladolid.

Ninguno de ellos ocupa la demarcación de delantero centro.

Los ... máximos realizadores del Real Valladolid después de 17 jornadas disputadas llegan desde la segunda línea.

