La segunda línea del Real Valladolid acude al rescate del gol

Tres jugadores se reparten doce de los veinte goles que ha marcado el Real Valladolid.

Ninguno de ellos ocupa la demarcación de delantero centro.

Los ... máximos realizadores del Real Valladolid después de 17 jornadas disputadas llegan desde la segunda línea.

Los goles brotan desde las bandas del ataque y se canalizan por los espacios interiores.

La carrera por el pichichi blanquivioleta la lideran ahora los extremos Peter Federico González y Amath Ndiaye, y el mediapunta Iván San José 'Chuki', cada uno con cuatro goles en su mochila.

Todos 'mojaron' el pasado sábado en la goleada coral al Huesca (1-4) y adelantan en esta tabla a Juanmi Latasa, el 'nueve' de referencia que se queda con tres al no encontrar portería en los últimos cuatro partidos que ha jugado (el madrileño marcó su último gol el pasado 26 de octubre, de penalti en Riazor ante el Deportivo de La Coruña).

Peter Federico ha irrumpido a lo grande en la tabla de máximos realizadores del Real Valladolid este curso. Hasta el pasado 29 de noviembre, el extremo hispano-dominicano sólo había festejado el gol que permitió empatar temporalmente el encuentro que el Pucela acabó perdiendo frente al Sporting de Gijón en Zorrilla (décima jornada). Sin embargo, Peter logró acabar ante el Málaga con la peligrosa sequía que atravesaba el Pucela, tras los atascos ofensivos vividos ante Cádiz, Las Palmas y Real Sociedad B. El extremo aprovechó el fallo del portero Alfonso Herrero, causado por la presión de Marcos André, para anotar su segundo tanto del curso con un lanzamiento lejano a portería vacía.

Una vez abierta la cancela del gol, Peter Federico aprovechó los vientos favorables del Alto Aragón para firmar el primer doblete de su carrera profesional. El madrileño ajustó la mira en el único ángulo posible para batir a Dani Jiménez en El Alcoraz tras el pase en el momento exacto de Chuki y culminó un contragolpe vertiginoso tras un robo para poner el 0-2 en el minuto 35. En la segunda parte, corrió como un gamo para sacar varios metros de ventaja al lateral Julio Alonso, ingresar en el área oscense y rematar al primer toque el medido centro de Stipe Biuk en el 0-3. En los dos últimos partidos, Peter Federico ha mostrado el colmillo de la efectividad.

Iván San José 'Chuki' también aparece en el triunvirato actual de máximos goleadores del Real Valladolid. Y no es que lo haya tenido fácil. El mediapunta perdió la condición de titular tras las cuatro primeras jornadas de Liga y sólo había vuelto a aparecer en el once de Guillermo Almada en la décima jornada frente al Sporting antes del choque del pasado sábado en Huesca. Chuki había sido el primer realizador del curso, en la jornada inaugural frente al Ceuta (marcó el tanto inicial en la victoria blanquivioleta por 3-0), y un golazo suyo de falta directa dio los tres puntos en un partido de mucha espesura en El Plantío frente al Burgos. Ante el Granada en Zorrilla certificó desde el punto de penalti la victoria delPucela (2-1) en el tramo final del partido, en un momento en el que no le pesó la responsabilidad.

Con las negociaciones para renovar su contrato enquistadas, Chuki volvió a la titularidad en El Alcoraz debido a la baja de Mathis Lachuer y cuajó un partidazo. Marcó el 0-1 con un golpeo desde la frontal del área en el que demostró su gran calidad y asistió a Peter Federico en el 0-2 con una gran capacidad para marcar el 'tempo' perfecto en el pase final.

De esta manera, Chuki aparece también como segundo máximo asistente del Pucela, con dos envíos de gol, empatado con Julien Ponceau y sólo por detrás de Stipe Biuk (cuatro asistencias).

Amath Ndiaye completa el trío de máximos goleadores del Real Valladolid tras 17 jornadas en Segunda División. El extremo senegalés empezó la competición con un doblete goleador ante el Ceuta en Zorrilla en la primera jornada, algo que no le resultaba ajeno con la camiseta del Real Valladolid (en la campaña 2023-2024, también en Segunda, había anotado por partida doble en los partidos ante Real Oviedo y Real Zaragoza disputados en el feudo blanquivioleta).

Goles a domicilio

Amath inició la remontada en casa frente alGranada de la duodécima jornada (victoria pucelana por 1-2) y logró marcar nada más saltar al césped de El Alcoraz el pasado sábado para poner el 1-4 final y mantener la renta vallisoletana de tres goles que Ntamack había reducido para el Huesca dos minutos antes. Su excelente remate tras el centro de Guille Bueno sirvió a Amath para celebrar su noveno gol en dos temporadas en Segunda con el Real Valladolid (el curso pasado, en Primera, no marcó) y el segundo como visitante con el escudo del Pucela (el tanto anterior lejos de Zorrilla lo logró ante el Sporting de Gijón en El Molinón el 17 de febrero de 2024).

De los tres máximos realizadores del Real Valladolid hasta la fecha, Amath presenta el mayor porcentaje de eficacia: el 21,05% de sus lanzamientos totales (19) han acabado en las mallas rivales. Chuki le sigue a poca distancia, con una efectividad del 19,05% (21 tiros). Peter Federico ha necesitado más disparos para marcar los cuatro goles que atesora (27 lanzamientos, con un porcentaje del 14,81%). La segunda línea traza ahora la senda goleadora del Real Valladolid, a la espera de que los 'nueves' vuelvan a encontrar portería.